Sony Xperia 1 VII : l’expertise Sony réunie dans un smartphone haut de gamme

Le Xperia 1 VII, dernier fleuron de Sony, incarne la fusion des technologies de ses divisions Alpha, Walkman et BRAVIA. Ce smartphone promet une expérience multimédia complète, alliant photographie avancée, qualité sonore supérieure et affichage optimisé.

Sony étoffe sa gamme Xperia avec le Xperia 1 VII, un appareil qui intègre l’ADN de ses produits phares. Conçu pour les passionnés de technologie, il offre des performances de pointe et des fonctionnalités innovantes.

Photographie assistée par l’IA : des vidéos toujours cadrées

Le Xperia 1 VII introduit les fonctionnalités « AI Camerawork » et « Auto Framing », permettant de capturer des vidéos stables et bien cadrées, même en mouvement. Grâce à l’estimation de la posture humaine et à la stabilisation avancée, le sujet reste centré sans intervention manuelle, offrant une qualité professionnelle accessible à tous.

Objectif ultra grand angle : capteur plus grand, détails plus fins

Doté d’un nouvel objectif ultra grand angle de 16 mm avec un capteur de 48 MP de 1/1,56 pouce, le Xperia 1 VII capture des images claires même en basse lumière. Ce capteur, environ 2,1 fois plus grand que celui du modèle précédent, réduit le bruit et élargit la gamme dynamique, offrant des photos nocturnes d’une clarté remarquable.

Qualité sonore héritée du Walkman®

Le Xperia 1 VII intègre des composants audio de qualité, inspirés des lecteurs Walkman®, pour une restitution sonore fidèle. La technologie DSEE Ultimate™ améliore les sources audio compressées, tandis que les haut-parleurs stéréo offrent un son clair sur toute la plage de fréquences.

Affichage BRAVIA™ : adaptation à l’environnement lumineux

L’écran OLED de 6,5 pouces bénéficie de la technologie BRAVIA™, ajustant automatiquement la luminosité et les couleurs en fonction de l’environnement. Que ce soit en plein soleil ou en faible éclairage, l’affichage reste optimal grâce à des capteurs de luminosité avant et arrière.

Performances et autonomie : puissance et endurance

Équipé du processeur Snapdragon® 8 Elite et de 12 Go de RAM, le Xperia 1 VII assure une performance fluide pour toutes les tâches. Sa batterie de 5 000 mAh offre jusqu’à deux jours d’utilisation active, avec des options de charge rapide et sans fil pour plus de commodité.

🔧 Récapitulatif technique

Processeur : Snapdragon® 8 Elite

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go, extensible via microSD jusqu’à 2 To

Écran : OLED 6,5 pouces, résolution 4K, taux de rafraîchissement 120 Hz

Caméras arrière : Ultra grand angle 16 mm, 48 MP, capteur 1/1,56 pouce Grand angle 24 mm, 48 MP Téléobjectif 85-170 mm, zoom optique variable

Caméra frontale : 12 MP

Audio : Prise jack 3,5 mm, DSEE Ultimate™, haut-parleurs stéréo

Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 30 W, charge sans fil 15 W

Système d’exploitation : Android 15, avec 4 ans de mises à jour majeures et 6 ans de correctifs de sécurité

Dimensions : 161,9 x 74,5 x 8,5 mm

Poids : 197 g

Étanchéité : IP65/68

Prix : 1 499 €

Coloris : Noir, Vert mousse, Violet orchidée

