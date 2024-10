Xperia 1 VI Rouge écarlate : Sony élargit son offre de smartphones avec une nouvelle teinte élégante

Sony annonce l’arrivée du Xperia 1 VI Rouge écarlate, une nouvelle variante de son smartphone phare, alliant performance et élégance dans une teinte audacieuse.

Sony continue d’étoffer son catalogue avec cette nouvelle version de l’Xperia 1 VI. Le constructeur japonais renforce ainsi sa gamme de smartphones haut de gamme, offrant des produits qui allient innovation technologique et design distinctif.

Xperia 1 VI Rouge écarlate, Une couleur unique qui fait la différence

Le Xperia 1 VI Rouge écarlate se distingue par son design rehaussé d’une couleur rouge intense et d’une finition mate luxueuse. Cette teinte multi-tonale permet d’obtenir des variations subtiles selon la lumière, du rouge foncé à un orange éclatant, mettant en avant une “beauté fonctionnelle” selon Kaoru Murai, directeur artistique chez Sony. La marque enrichit ainsi son offre avec une variante qui exprime un style affirmé et personnel.

Des performances élevées et une grande capacité de stockage

Sous sa robe rouge, le Xperia 1 VI Rouge écarlate dispose de caractéristiques techniques de haut niveau. Ce modèle est équipé de 512 Go de mémoire interne, soit le double de ses versions précédentes, pour répondre aux besoins des utilisateurs avides de créer et de stocker des contenus en haute définition. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi en offrant une option de stockage supplémentaire.

Une expérience photo et vidéo inégalée

Le Xperia 1 VI Rouge écarlate est équipé d’une triple caméra incluant un capteur principal de 48 MP, ainsi qu’un téléobjectif optique continu de 3,5x à 7,1x, offrant des possibilités créatives étendues, notamment pour les macros. La technologie Exmor T pour mobile garantit une qualité d’image exceptionnelle, tandis que la fonctionnalité Sunlight Vision AI assure une excellente visibilité, même en plein soleil. Sony développe ainsi son assortiment en offrant une variante optimisée pour les passionnés de photographie.

Un écran immersif et des technologies innovantes

Avec un écran LTPO OLED de 6,5 pouces affichant un milliard de couleurs et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le Xperia 1 VI Rouge écarlate garantit une expérience visuelle fluide et immersive. La technologie Powered by BRAVIA assure des contrastes prononcés et une grande profondeur de couleur, renforçant le plaisir visuel lors de la visualisation de contenu multimédia. En élargissant sa sélection avec cette édition rouge écarlate, Sony montre son engagement à fournir des produits haut de gamme pour une expérience utilisateur unique.

Date de sortie et disponibilité

Le Xperia 1 VI Rouge écarlate sera disponible à partir du 14 octobre (selon la région) au prix de 1 499 €. Cette nouvelle couleur permet aux utilisateurs d’accéder à un appareil qui marie performance et style avec une touche personnelle.

Récapitulatif technique

Dimensions : 162 x 74 x 8.2 mm

: 162 x 74 x 8.2 mm Poids : 192 g

: 192 g Matériaux : Verre Gorilla Glass Victus 2 (avant et arrière), cadre en aluminium

: Verre Gorilla Glass Victus 2 (avant et arrière), cadre en aluminium SIM : Nano-SIM et eSIM, ou double SIM

: Nano-SIM et eSIM, ou double SIM Résistance à l’eau et à la poussière : IP65/IP68

: IP65/IP68 Écran : LTPO OLED, 6,5 pouces, 1 milliard de couleurs, 120 Hz

: LTPO OLED, 6,5 pouces, 1 milliard de couleurs, 120 Hz Résolution : 1080 x 2340 pixels

: 1080 x 2340 pixels Protection : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 OS : Android 14 (3 mises à jour majeures)

: Android 14 (3 mises à jour majeures) Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Stockage : 512 Go de mémoire interne (extensible via microSDXC)

: 512 Go de mémoire interne (extensible via microSDXC) Caméra principale : Triple capteur (48 MP, 12 MP téléobjectif, 12 MP ultra grand-angle)

: Triple capteur (48 MP, 12 MP téléobjectif, 12 MP ultra grand-angle) Batterie : 5000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil 15W, recharge inversée

: 5000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil 15W, recharge inversée Audio : Haut-parleurs stéréo, prise jack 3,5 mm, audio Hi-Res

: Haut-parleurs stéréo, prise jack 3,5 mm, audio Hi-Res Connectivité : Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

: Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Autonomie : Jusqu’à deux jours

