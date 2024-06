Du Bluetooth automatique sur Android 15 ?

Android 15 est-il en passe de faire évoluer l’usage des technologies sans fil sur nos smartphones. Selon certaines infos, la future version d’Android pourrait s’équiper d’un mode « Bluetooth automatique ».

Le marché du smartphone est largement dominé par un système d’exploitation que tout le monde connait, Android. En constante évolution des systèmes d’exploitation mobiles, Android 15 se profile à l’horizon avec des promesses d’améliorations significatives qui pourraient redéfinir la manière dont nous interagissons avec nos appareils mobiles.

Androïd 15, quoi de neuf en perspective ?

Avec chaque nouvelle mise à jour, Google vise à enrichir l’expérience utilisateur en introduisant des fonctionnalités innovantes et en peaufinant l’interface pour une utilisation plus intuitive et sécurisée. Parmi les récentes révélations, deux fonctionnalités se distinguent particulièrement : l’activation automatique du Bluetooth et la gestion adaptative de l’écran. La première des évolutions vous vous en doutez est celle qui nous intéresse.

Activation Automatique du Bluetooth : Vers une Connectivité sans Souci.

La découverte d’une fonctionnalité nommée “Bluetooth Auto-On” ou « Bluetooth automatique » dans les bêtas récents d’Android 14 a suscité un vif intérêt. Cette fonction permettrait d’activer automatiquement la connectivité Bluetooth de l’appareil si celle-ci était désactivée. Mais pourquoi s’activer automatiquement ?

En fait, l’aspect intéressant de cette fonctionnalité est la possibilité offerte à l’utilisateur de désactiver le Bluetooth mais avec une option de réactivation programmée pour le lendemain. Pour certains, cette approche présente un double avantage : elle simplifie la connectivité tout en respectant les préférences de confidentialité et d’économie d’énergie de l’utilisateur.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle fonctionnalité permettrait au smartphone de réactiver de manière automatique le Bluetooth. Une réactivation qui aura tout de même été demandée au départ par l’utilisateur du smartphone lui-même.