Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm dévoile sa nouvelle plateforme pour smartphone.

Avec sa nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm ajoute à son catalogue un nouveau processeur pour smartphone haut de gamme. Un processeur qui devrait permettre aux constructeurs de smartphone de proposer des smartphones encore plus performants.

Qualcomm est devenue en l’espace d’une décennie la marque phare de processeur pour smartphone. Il est vrai que la marque a su très vite miser sur le segment du smartphone et n’a cessé de faire évoluer ses produits et ses puces pour proposer ce qui se fait de mieux pour un smartphone haut de gamme.

Snapdragon 8 Gen 2, pour les nouveaux smartphones haut de gamme.

Alors, cette nouvelle venue dans la gamme des processeurs pour smartphone de Qualcomm devrait être la nouvelle génération pour tous les prochains smartphones haut de gamme à venir. Effectivement, le fabricant de puces pour smartphone annonce avec cette nouvelle génération un processeur qui comprends de nouvelles fonctionnalités telles que « Snapdragon Elite Gaming ». Une fonctionnalité qui apporterait une amélioration de 25 % des performances du GPU et une augmentation de 40 % de l’efficacité énergétique.

Nouveauté oblige, cette nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 2 intègre le modem Snapdragon X70 5G qui comme son nom l’indique permet au smartphone équipé de cette puce de se connecter au réseau 5G. En outre, la marque annonce aussi l’intégration d’une nouvelle fonction visant à améliorer la couverture de réseau.

Autre grosse nouveauté de cette plateforme, elle est en mesure de supporter deux cartes SIM 5G simultanément. La première du genre. De plus, cette nouvelle plateforme embarque la solution Qualcomm FastConnect 7800 qui offre une compatibilité Wi-Fi 7 et une double connectivité Bluetooth.

Des clients déjà confirmés.

Comme on vient de vous le signaler, cette nouvelle plateforme de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 devrait venir équiper les prochains smartphones haut de gamme de certains constructeurs. Et sur ses partenaires, Qualcomm a annoncé officiellement que parmi les marques à qui elle fournira cette nouvelle plateforme il y a ASUS RoG, Honor, OnePlus, Oppo et Xiaomi.