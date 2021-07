Snapdragon 888 Plus, le nouveau processeur 5G pour smartphone.

Le Snapdragon 888 Plus a été dévoilé par Qualcomm à l’occasion d’une présentation Live qui s’est déroulée à Barcelone à l’occasion du Mobile World congress 2021(MWC). Un processeur pour les smartphones ultra premium.

Qualcomm a une nouvelle fois frappé fort en dévoilant sa nouvelle puce destinée à l’univers du smartphone. Cette nouvelle venue a pour nom Snapdragon 888 Plus et fait e suite penser au Snapdragon 888 sortie il y a seulement quelques mois.

Snapdragon 888 Plus, plus rapide, plus connecté que jamais.

On le sait, le marché du smartphone est en augmentation et l’arrivée de la 5G en est une des causes. De fait, avec l’arrivée de la 5G, de nombreux consommateurs trouvent enfin une raison valable pour remplacer leur smartphone.

Qualcomm en profite du coup pour étoffer son offre en matière de puces et de plateforme pour smartphone. Et cette fois, la marque propose un nouveau processeur qui est destiné au tout haut de gamme du smartphone. Avec le Snapdragon 888 Plus, le fabricant de puces exploite pleinement son cœur Kryo 680 et annonce un processeur qui atteint désormais les 3 GHz.

Un processeur qui selon Qualcomm apporte des performances 20% plus rapides que le Snapdragon 888 notamment grâce au développement de son moteur d’IA. Bref, vous l’aurez compris, ce processeur est destiné au smartphone orienté gaming ou très haut de gamme. Et vous ne le trouverez certainement pas sur un smartphone à moins de 800 €.

En outre, Qualcomm a annoncé que ce nouveau processeur viendra équiper les prochains smartphones d’Asus, Honor, Motorola, Vivo et Xiaomi à partir du troisième trimestre. Bref, pas de doute possible donc, les prochains smartphones haut de gamme ne seront proposés qu’avec une puce Snapdragon 888 Plus. Et on devrait naturellement retrouver dans la liste tous les smartphones gamers que peuvent proposer ces marques.

La vitesse, mais aussi la 5G pour le Snapdragon 888 Plus.

Si jusqu’ici on vous a parlé de ses performances pour faire tourner un smartphone, ce nouveau venu hérite aussi d’une meilleure gestion en matière de connectivité. Ainsi, cette nouvelle plateforme exploitera pleinement la 5G et les bandes de fréquence inférieures à 6 GHz et mmWave simultanément.