OPPO Band 2, le nouveau bracelet connecté aux fonctionnalités de suivi améliorées.

Avec son OPPO Band 2, la marque chinoise Oppo connue notamment pour ses smartphones entend proposer une nouvelle solution connectée pour les sportifs.

Inutile de vous présenter Oppo. En effet, la marque chinoise est désormais bien implantée chez nous en Europe avec ses smartphones. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de vous proposer certains smartphones de la marque en test comme l’Oppo Reno 8 Pro. Cette fois la marque ne propose pas un smartphone, mais bien un nouveau bracelet connecté.

OPPO Band 2, un bracelet connecté pour les professionnels du sport ?

Ainsi, Oppo propose un nouveau bracelet connecté qui se compose d’un écran cristallin de 1,57 pouce avec une densité de pixels de 302 PPI. Un écran qui est 74% plus grand que la version précédente. Son poids est réduit avec seulement 33 grammes. Et ce afin que le porteur du bracelet ne le sente pas vraiment.

Mais outre ces informations, Oppo souligne la fonction AI Outfit Watch Face 2.0 et des widgets de cadrans customisables. Et notamment la présence d’un capteur de mouvements à 6 axes extrêmement précis, ainsi que de capteurs de fréquence cardiaque et de saturation. Des capteurs qui apportent de nouvelles fonctionnalités comme la présence d’un nouveau mode « Tennis » capable de reconnaître différents coups et d’enregistrer pas moins de cinq types de données : nombre de coups, nombre de mouvements de raquette, durée de la session de tennis, fréquence cardiaque et nombre de calories brûlées.

Mais la marque ne s’arrête pas à cette option et nous fournis les informations suivantes :

« L’OPPO Band 2 propose également des fonctionnalités de course à pied améliorées, telles que l’analyse de la fréquence cardiaque pendant la course, l’évaluation de l’aptitude cardiorespiratoire (CRF), des suggestions pour la vitesse de course et 13 leçons de course. Le contrôle de données professionnel et les avertissements aident les utilisateurs à courir de manière efficace et sécurisée. De plus, le bracelet connecté supporte jusqu’à 100 modes d’entraînement et la détection automatique de quatre modes : marche à pied, course à pied, vélo elliptique et rameur, pour des sessions d’entraînement plus performantes et plus sûres ».

Après le sport, le réconfort !

L’Oppo Band 2 propose aussi une fonction sommeil améliorée. Ainsi, il est possible de définir un schéma de sommeil, ce qui active le mode veille sur le téléphone connecté. Pendant le sommeil, l’OPPO Band 2 contrôle non seulement l’endormissement, mais également les réveils, la durée et les phases de sommeil (profond et léger), le sommeil paradoxal (REM) et la quantité d’oxygène dans le sang. En outre, le bracelet évalue le risque de ronflement. Le tout afin de permettre un meilleur sommeil, un sommeil qui sera réparateur.

Enfin, le bracelet propose également son propre assistant de vie qui fournira des informations sur votre quotidien ou vous proposera une certaine activité de tous les jours.

Prix et Disponibilité.

L’OPPO Band 2 est dès à présent disponible dans les couleurs Midnight Black et Baby Blue via la boutique en ligne OPPO, au prix conseillé de 79€.