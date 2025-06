Bon Plan du dimanche : Samsung Galaxy Z Fold5 : un pliable haut de gamme à prix cassé ce dimanche

Les amateurs de belles affaires ont de quoi se réjouir : le Samsung Galaxy Z Fold5 en version Crème 512 Go 5G bénéficie d’une réduction spectaculaire de 49 % chez Boulanger. Ce bon plan du dimanche propulse l’un des fleurons de la gamme Galaxy dans une toute autre catégorie de prix, rendant la technologie pliable plus accessible que jamais.

Samsung, pionnier sur le segment du smartphone pliable, continue d’élargir son offre premium. Avec le Z Fold5, la firme sud-coréenne peaufine un concept devenu emblématique. Le constructeur confirme ici sa volonté de dominer un marché de niche, encore jeune, mais en pleine ébullition.

Un écran double pour une expérience immersive

Le Galaxy Z Fold5 s’ouvre comme un livre pour dévoiler un large écran AMOLED de 7,6 pouces, véritable mini-tablette de poche. Une fois refermé, son écran secondaire de 6,2 pouces prend le relais pour un usage classique et confortable. La transition entre les deux modes se fait avec fluidité, soulignant la maturité du mécanisme de pliage, affiné génération après génération.

Une fiche technique qui mise sur la fluidité

Sous le capot, ce Z Fold5 embarque une configuration musclée. Samsung l’a doté de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, une combinaison qui permet d’exécuter les applications les plus exigeantes sans ralentissement. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2, gravé en 4 nm, assure des performances de haut niveau, tant en productivité qu’en jeu mobile. Ce modèle s’adresse autant aux technophiles qu’aux utilisateurs professionnels.

Un appareil photo taillé pour la polyvalence

La partie photo n’est pas en reste. On retrouve un triple module à l’arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Cette combinaison permet de jongler entre les perspectives et de s’adapter à la majorité des scènes, en photo comme en vidéo. La qualité des clichés, même en basse lumière, confirme le savoir-faire photographique de la marque.

Connectivité et endurance au rendez-vous

Compatible 5G, le Galaxy Z Fold5 exploite aussi le Wi-Fi 6E pour des transferts rapides et une navigation fluide. Côté autonomie, sa batterie de 4400 mAh assure une journée complète d’utilisation, soutenue par une charge rapide qui limite les temps d’attente. Ce modèle coche ainsi toutes les cases attendues pour un smartphone haut de gamme en 2025.

L’avis du moment : un repositionnement tarifaire stratégique

Cette remise de 49 % n’est pas anodine. Elle reflète une stratégie commerciale souvent observée en milieu de cycle de vie produit. Samsung cherche ici à stimuler les ventes avant l’arrivée d’un successeur, tout en élargissant sa base d’utilisateurs. Pour les acheteurs, c’est l’opportunité de profiter d’un appareil d’exception à un tarif qui casse les standards du segment pliable.

