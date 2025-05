French Days : 250€ de remise sur la TV LG 65QNED80T 2024

À l’occasion des French Days, LG propose une réduction de 250€ sur son téléviseur 65QNED80T 2024. Ce modèle de 65 pouces combine les technologies QNED et NanoCell pour offrir une expérience visuelle immersive.

La marque LG continue d’enrichir sa gamme de téléviseurs avec des modèles innovants, intégrant des technologies avancées pour répondre aux besoins des consommateurs exigeants. Le 65QNED80T 2024 en est un exemple, alliant performance et design élégant.

Qualité d’image optimisée par le processeur α5 AI 4K Gen7

Le 65QNED80T est équipé du processeur α5 AI 4K Gen7, qui améliore la qualité de l’image en temps réel. Ce processeur utilise l’intelligence artificielle pour optimiser les couleurs, le contraste et la netteté, offrant ainsi des images plus réalistes et détaillées.

Technologie QNED et NanoCell pour des couleurs éclatantes

Grâce à la combinaison des technologies QNED et NanoCell, ce téléviseur offre une palette de couleurs riche et précise. Les nanoparticules filtrent les impuretés des couleurs, garantissant des teintes plus pures et des images plus vives.

Design fin et élégant pour une intégration harmonieuse

Avec son design ultra-fin, le 65QNED80T s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Son cadre mince et ses lignes épurées apportent une touche de modernité, tandis que sa conception permet une installation murale discrète.

Expérience sonore immersive avec AI Sound Pro

Le système AI Sound Pro analyse le contenu en cours de lecture et ajuste automatiquement les paramètres audio pour offrir un son clair et équilibré. Que ce soit pour les dialogues, la musique ou les effets sonores, l’expérience audio est optimisée pour chaque type de contenu.

Plateforme webOS 24 pour une navigation intuitive

Le téléviseur fonctionne sous la plateforme webOS 24, offrant une interface utilisateur intuitive et un accès rapide à une multitude d’applications de streaming. La télécommande Magic Remote facilite la navigation grâce à son pointeur intégré et ses commandes vocales.

Récapitulatif technique