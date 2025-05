Meta AI, Meta lance sa propre application d’intelligence artificielle pour concurrencer ChatGPT.

L’intelligence artificielle conversationnelle continue de bousculer les géants de la tech. Désormais, c’est au tour de Meta d’entrer dans l’arène avec sa propre application dédiée, pensée pour rivaliser avec ChatGPT.

Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, mise depuis plusieurs mois sur l’intégration de l’IA générative dans ses services. L’entreprise de Mark Zuckerberg franchit aujourd’hui un cap stratégique en lançant une application indépendante baptisée Meta AI.

Une IA conversationnelle désormais disponible en dehors des plateformes

Jusqu’ici, l’intelligence artificielle de Meta se limitait à ses applications historiques comme Messenger ou Instagram. Désormais, avec le lancement d’une application autonome, Meta entend étendre son influence au-delà de son écosystème traditionnel, offrant une expérience semblable à celle de ChatGPT ou Gemini de Google. Cette app permet à l’utilisateur de converser avec l’IA, poser des questions, rédiger du texte, ou encore générer des images via le modèle « Imagine with Meta AI ».

La gamme Meta AI s’agrandit et gagne en maturité

La marque étoffe ainsi sa stratégie IA, en consolidant ses investissements dans le domaine du langage naturel. Cette application repose sur la dernière version du modèle Llama 3, un modèle open-source développé par Meta. L’objectif : proposer une solution qui rivalise en qualité et en polyvalence avec les grands noms déjà en place. Meta affirme d’ailleurs que Llama 3 atteint désormais des performances comparables à GPT-4 dans certaines tâches, ce qui marque un tournant.

Une intégration transparente dans les apps sociales

En parallèle de cette version autonome, Meta AI reste intégré de façon fluide à Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Cela permet aux utilisateurs de continuer à interagir avec l’IA sans sortir de leur usage quotidien. Cette stratégie d’hybridation permet à Meta de maximiser l’adoption sans forcer un changement d’habitude. On peut notamment demander à l’IA de planifier un événement dans Messenger ou de suggérer une légende pour une photo sur Instagram.

Un modèle libre, une vision plus ouverte de l’IA

À l’inverse de ses concurrents qui misent sur des modèles propriétaires, Meta conserve une orientation open-source. Le code de Llama 3 est accessible aux chercheurs et développeurs, permettant à la communauté de contribuer à son amélioration. Ce positionnement contraste fortement avec celui d’OpenAI ou d’Anthropic, qui verrouillent leurs technologies. Meta espère ainsi devenir une référence pour les développeurs IA indépendants, en favorisant une plus grande transparence.

Meta capitalise sur ses milliards d’utilisateurs

Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels sur ses différentes plateformes, Meta dispose d’un levier de déploiement sans équivalent. L’entreprise peut tester, corriger et améliorer ses modèles à grande échelle. Cette nouvelle application dédiée s’inscrit dans une stratégie globale de reprise de leadership technologique face à des concurrents perçus comme plus innovants ces dernières années.

Récapitulatif technique

Nom de l’application : Meta AI

Format : Application autonome + intégration dans Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger

Modèle utilisé : Llama 3

Fonctionnalités : Chat conversationnel Génération de texte Génération d’images via « Imagine with Meta AI »

Positionnement : concurrent direct de ChatGPT

Disponibilité : déploiement progressif aux États-Unis, d’autres régions à venir

Technologie : open-source (Llama 3)

Langues disponibles : anglais (d’autres langues prévues)

