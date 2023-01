Walkman NW-A306, Sony dévoile son nouveau lecteur audio portable.

Avec ce nouveau Walkman NW-A306, Sony renouvelle l’expérience du Walkman nouvelle génération issue de ce que le constructeur avait inventé dans les années 80. L’occasion aussi pour la marque de renouer avec cette gamme.

Sony a sorti il y a quelques années le renouveau du Walkman, lecteur de cassette à bande, vers un nouveau lecteur audio qui propose une qualité audio haute-fidélité pour tous les mélomanes. Cette fois la marque revient avec un nouveau modèle.

Voilà comment Sony définit son nouveau lecteur audio portable qui devrait séduire tous les audiophiles nomades en quête de qualité sonore fidèle aux intentions de l’artiste avec un son de haute qualité.

Sony reste sur sa tradition. Ainsi, après avoir fait revivre et remis au gout du jour pour les puristes son fameux « Walkman », la marque annonce l’arrivée du NW-ZX300. Un successeur plus abordable…

Commençons tout d’abord par son design. Le Walkman NW-A306 est doté d’un châssis aluminium fraisé haut de gamme. Un choix de Sony pour proposer un rendu sonore avec des basses claires, denses, mais aussi une faible impédance. Il est équipé d’un écran tactile de 3.6 pouces pour les commandes audio et d’une puce Wi-Fi pour permettre une connexion internet depuis votre box et accéder à des services de streaming en ligne.

Au cœur de l’appareil, la marque a intégré l’amplificateur numérique S-Master HX compatible avec le format DSD natif. Dans la lignée du dernier modèle Signature Walkman, le NW-A306 dispose d’une soudure par refusion contenant de l’or, qui contribue à l’amélioration globale de la scène sonore.

Le Walkman NW-A306 bénéficie de la technologie DSEE Ultimate™ (Digital Sound Enhancement Engine) utilisant une technologie IA. Cette technologie offre la possibilité de la convertir des fichiers audionumériques compressés pour leur rendre la qualité de reproduction améliorée.

Sony nous fait savoir que :

L’algorithme évolutif présente de nouveaux avantages pour un codec audio « lossless » autorisant une qualité CD (16 bits 44,1/48 kHz). Grâce à la restauration des subtilités acoustiques et de la plage dynamique, l’expérience d’écoute est plus riche et plus complète.