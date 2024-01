CES 2024 : Le ROG Phone 8 annoncé au CES 2024 par ASUS Republic of Gamers.

Avec son nouveau ROG Phone 8, Asus via sa division Republic of Gamers(ROG) dévoile son nouveau smartphone orienté gaming. Un smartphone qui est boosté à l’IA qui s’affranchit des codes du gaming.

Asus depuis quelques années maintenant a créé la division Republic of Gamers alias ROG. Cette division est dédiée à tous les produits de la marque orientée gaming. Ordinateur portable, ordinateur de bureau, accessoires, périphériques PC et depuis quelque temps maintenant aussi le domaine du smartphone. Cette année 2024 est l’année où un nouveau modèle débarque dans le segment du smartphone gaming.

ROG Phone 8, dédié aux gamers sur smartphone.

Avec le nouveau ROG Phone 8, la marque entend proposer un smartphone qui s’est encore amélioré. Tout d’abord, Asus nous fait savoir que ce téléphone haut de gamme est plus fin, plus léger et offre des fonctions intuitives. Au cœur du smartphone on trouve un processeur Snapdragon® 8 Gen 3, de la RAM LPDDR5X 8533 Mb/s, de l’UFS 4.0 pour des performances de pointe. Pour ce qui est de l’écran, Asus a opté pour un écran AMOLED flexible de 6,78 pouces 165 Hz de 2 500 nits avec bords ultrafins. On notera au passage un taux de rafraîchissement adaptif de 120 Hz.

A noter détail intéressant, les modèles ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition sont également équipé d’un mini écran LED secondaire personnalisable que la marque nomme « AniMe Vision ».

De la caméra assistée par IA.

Pour ce qui est des capteurs caméras, on trouve un triple objectif arrière intégrant un objectif principal de 50 mégapixels avec stabilisateur gimbalhybride 6 axes 3.0, un objectif ultra-large de 13 mégapixels à forme libre et un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 3X et OIS.

Orienté gaming, Asus annonce l’intégration de Fonctionnalités renforcées par l’IA comme ; X-Sense, X Capture, AI Grabber pour le gaming; AI Noise Cancellation, AI Wallpaper.

Le téléphone intègre également la technologie GameCool 8 qui conduit la chaleur directement du processeur vers le capot arrière pour éviter les surchauffes du smartphone. Le smartphone est également doté d’un tout nouveau refroidisseur externeAeroActive Cooler X.

celui-ci est 29% plus petit et 10% plus fin que la génération précédente, mais offre une efficacité thermique de refroidissement 20% supérieure, réduisant la température du dos du boîtier jusqu’à 26°C.

Batterie et connectivité.

Le téléphone embarque une batterie de 5500 mAh qui permet de tenir le smartphone allumé une journée complète sans recharge. La charge se fait par ailleurs via un port USB-C avec un système « Charge rapide » qui permet de recharger le smartphone complètement en seulement 39 minutes. En outre, le téléphone intègre une solution Qi d’une puissance de 15W qui permettra de recharger le téléphone via induction par simple contact.

Pour ce qui est de la connectivité, le téléphone gère la 5G, mais aussi du Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 avec une vitesse allant jusqu’à 5.8 Gbps. Le Bluetooth quant à lui bénéficie de la version 5.4 LE.

Prix et Disponibilité.

Le ROG Phone 8 équipé de 12Go RAM / 256Go de stockage est vendu au prix public indicatif de 1099.99€ TTC, en coloris Rebel Grey et Phantom Black.

Le ROG Phone 8 Pro équipé de 16 Go RAM / 512 Go de stockage est vendu au prix public indicatif de 1199.99€ TTC, uniquement en coloris Phantom Black.

Le ROG Phone 8 Pro Edition équipé de 24Go RAM / 1 To de stockage est vendu au prix public indicatif de 1499.99€ TTC, uniquement en coloris Phantom Black.

Les modèles seront disponibles à la vente à partir du 31 janvier 2024, mais il est déjà possible de passer une précommande sur le site d’Asus.