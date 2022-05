ROG Phone 6, le nouveau smartphone d’ASUS Republic of Gamers arrive.

La division gaming d’Asus alias ASUS Republic of Gamers annonce que le futur ROG Phone 6 embarquera la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1. Un choix qui a pour objectif de permettre une puissance extrême pour le futur smarpthone gaming d’Asus.

Si vous suivez l’actualité du smartphone et du gaming et tant qu’à faire sur Planet sans fil, vous n’êtes pas sans savoir que certains constructeurs se sont lancé dans l’aventure du « Smartphone pour gamer ». Ainsi, on pensera notamment au REDMAGIC 7 fraichement sorti cette année ou encore au Lenovo Legion Phone Duel 2 et au ROG Phone 5 forcément.

Test : Lenovo Legion Phone Duel 2. Avec son Lenovo Legion Phone Duel 2, Lenovo nous présente la deuxième version de son téléphone gamer. Nous avions déjà pu tester la première mouture, est-ce que cette nouvelle version vas nous…

ROG Phone 6, Snapdragon 8+ Gen 1 ou rien.

Alors, qu’on sait très peu de choses sur ce nouveau smartphone gamer d’Asus, la marque a décidé de nous balancer de l’information. Et une information intéressante (encore que) vu qu’il s’agit purement et simplement de son choix pour le processeur principal. Ainsi, c’est la plateforme Snapdragon 8+ Gen 1 qu’Asus a choisis pour ce smartphone.

La marque appuie sa décision en justifiant que la nouvelle plateforme de Qualcomm décuple la jouabilité, en libérant la suite complète des fonctions Snapdragon Elite Gaming.

« Elle offre également un GPU Qualcomm® AdrenoTM amélioré qui augmente de 50% la vitesse du GPU et jusqu’à 50% l’efficacité énergétique de ce dernier. La nouvelle plateforme mobile accroît également les performances du processeur jusqu’à 15% par rapport au Snapdragon 888 qui équipait le ROG Phone 5 de la génération précédente ».

En outre, ASUS Republic of Gamers annonce que grâce à cette nouvelle plateforme les utilisateurs auront la possibilité de jouer jusqu’à 70 minutes de plus ou encore d’écouter de la musique jusqu’à 14,5 heures de plus.

Des remarques qui laissent supposer que le téléphone est fin prêt ou du moins qu’il est déjà dans les laboratoires d’ASUS Republic of Gamers et que la marque le teste sous toutes les coutures.

Prix et Disponibilité.

Enfin, Asus nous annonce que le nouveau ROG Phone 6 sera annoncé officiellement dans un avenir proche.