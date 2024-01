CES 2024: XMG NEO 17(E24), la nouvelle génération avec Intel Core i9-14900HX.

XMG annonce l’arrivée de sa nouvelle génération d’ordinateurs portables XMG NEO 17(E24) avec l’arrivée des nouveaux processeurs Intel Core i9-14900HX et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4090.

XMG est une société allemande qui a fait du jeu sur ordinateur sa spécialité. La marque propose en effet des ordinateurs portables dédié aux gamers avec des configurations extrêmes.

XMG NEO 17(E24), un condensé de nouvelles technologies.

Ce nouveau XMG NEO 17(E24) embarque la toute dernière génération de processeur Intel Core i9-14900HX (jusqu’à 5,8 GHz) accompagné d’une carte graphique GeForce RTX 4090. Il est proposé avec un écran 17 pouces WQXGA proposant une résolution de 2560×1600 px. La marque souligne qu’il est possible pour les plus exigeants d’avoir un écran offrant un taux de rafraichissement de 240Hz. Le tout dans un format 16 :10. La couverture de l’espace colorimétrique sRGB est de 99 %.

Ce nouveau venu est comme à l’habitude configurable à souhait par le client. Ainsi pour ce qui est de la mémoire, il est possible d’équiper le XMG NEO 17(E24) jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 cadencés à5600 MHz. Le clavier est disponible, au choix, avec un modèle d’une précision unique doté de touches mécaniques CHERRY MX ULP Tactile ou d’un clavier à membrane silencieux.

Dans les deux cas, le clavier est rétro éclairé pour donner une ambiance encore plus gaming. Niveau batterie, XMG annonce l’intégration d’une batterie de 99 Wh.

Connectique et connectivité.

Le XMG NEO 17(E24) est équipé d’un port HDMI 2.1, d’un port Ethernet Gigabit 2.5 et d’un port Thunderbolt 4 compatible USB 4. Tous ces ports sont situés à l’arrière de l’ordinateur. XMG a également intégré trois emplacements USB-A, un lecteur de carte SD et des prises jack 3.5mm pour le casque et le micro.

Pour ce qui est des technologies sans fil, le XMG NEO 17(E24) est équipé du WiFi 6E (mais pas de Wi-Fi 7) et du Bluetooth.

Prix et Disponibilité.

Le XMG NEO 17(E24) est proposé avec une configuration de départ au prix de 1949€.