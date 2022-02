La 5G toujours en pleine croissance en Chine.

Alors qu’en Europe on se tâte encore dans certains pays pour l’adoption et le déploiement de la 5G.En Chine, les opérateurs télécoms explosent leur nombre d’abonnés. Ainsi, ils viennent d’ajouter pas moins de 28,4 millions d’abonnés au forfait 5G en janvier.

Alors que chez nous, on se demande encore à quoi peut bien nous servir la 5G par rapport à la 4G en tant que consommateur, ce n’est plus vraiment le cas en Chine. En effet, les nouveaux chiffres viennent de tomber et on apprend que la croissance est toujours bien présente.

757,9 millions d’utilisateurs mobiles du pays sont en 5G.

Les chiffres des opérateurs télécom pour le mois de janvier sont tombés. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ceux-ci sont aux anges. Et pour cause, ils viennent pour le mois de janvier d’accroitre de presque 30 millions leur portefeuille d’abonnés 5G.

Ainsi, ce sont désormais 757,9 millions de consommateurs qui ont opté pour un abonnement 5G en Chine. Un chiffre qui représente près de la moitié du nombre total d’utilisateurs mobiles du pays.

Ainsi, selon les données de la GSMA Intelligence font état de 401,3 millions d’abonnés pour China Mobile, 196,1 millions d’abonnés pour China Telecom et 160.5 millions d’abonnés pour China Unicom.

Une progression mensuelle fulgurante en 2021.

De fait, les chiffres récoltés ont de quoi surprendre pour nous Européen. Et pour cause, en moyenne, 34 millions d’abonnés au forfait 5G ont été ajoutés chaque mois en 2021 auprès des opérateurs télécom.

Des chiffres qui vont du coup de surcroit avec les ventes de smartphones 5G en Chine. De fait, fort de ce nombre d’abonnés 5G, les volumes de ventes de smartphones 5 ont eux aussi fortement augmenter.

Bref, si nous devons vous résumer en une phrase ces chiffres nous vous dirons que : « le marché des télécoms chinois se porte plutôt bien.