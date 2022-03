Acheté votre REDMAGIC 7 en Bitcoin ou Ethereum !

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent s’acheter le REDMAGIC 7, ils pourront désormais le commander sur le site officiel et le payer en cryptomonnaie. Une possibilité rendue possible par la marque qui accepte les Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), l’USD Coin (USDC).

Nubia a officialisé il y a quelques jours la sortie de son tout nouveau smartphone gamer avec le fraichement sorti REDMAGIC 7. Un nouveau smartphone hyperpuissant développé et conçu pour les gamers mobile.

Pour rappel, la marque propose avec ce nouveau venu, un smartphone doté d’un écran 6.8 pouces FHD+ Amoled qui propose un taux de rafraichissement de 165Hz. Un smartphone qui bénéficie d’un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510). Pour ce qui est de la connectivité du smartphone, on trouve de la 5G et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

REDMAGIC 7, un achat en ligne en Bitcoin !

Mais le plus surprenant qui fait que l’on parle de nouveau de ce smartphone, c’est son achat. En effet, Nubia nous annonce avoir choisi un nouveau partenaire pour ses sites en ligne qui permet à ses consommateurs d’acheter son dernier smartphone gamer high-tech en cryptomonnaie.

Cet achat en cryptomonnaie est rendu possible grâce au partenariat que Nubia a mis en place avec Utrust , un écosystème de paiement leader alimenté par la block Chain.

Un choix qui est expliqué par la marque :

En introduisant la cryptomonnaie comme option de paiement, nous visons non seulement à apporter une nouvelle expérience client aux passionnés de crypto, mais également à combler le fossé entre le jeu et le monde du Web 3.0.

Mais concrètement comment ça marche ?

C’est assez facile en fait. Lorsque vous êtes prêt à payer votre commande pour votre REDMAGIC 7, vous trouverez le plug-in Utrust parmi les options de paiement. À noter qu’il sera possible de payer avec pas moins de 7 cryptomonnaies. Les plus connues étant le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH).

La marque de smartphone souligne que toutes les versions du son site (US, Europe, Royaume-Uni et mondial) supporte désormais ce mode de paiement.