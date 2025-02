Test : Oppo Find X8 Pro, l’IA au service de la photo

Avec le Find X8 Pro, Oppo frappe fort et redéfinit ce qu’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme. Ce modèle combine un design élégant, des performances impressionnantes et des fonctionnalités innovantes pour répondre aux besoins du quotidien, mais aussi des plus exigeants.

Qu’il s’agisse de capturer des photos dignes d’un studio, de profiter d’une fluidité exceptionnelle ou de bénéficier d’une autonomie optimisée, le Find X8 Pro s’imposerait comme un compagnon technologique de choix. Alors, est-il à la hauteur de ses promesses ?

Préambule.

Oppo est une entreprise technologique chinoise fondée en 2004, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de smartphones, d’accessoires connectés, ainsi que d’autres produits électroniques. Oppo est une filiale du groupe BBK Electronics, qui compte également d’autres marques célèbres comme Vivo, Realme et OnePlus. Oppo fait aujourd’hui partie des leaders mondiaux du marché des technologies mobiles.

Initialement concentrée sur le marché chinois, Oppo a rapidement élargi sa portée internationale. La marque est aujourd’hui présente dans plus de 50 pays, avec des marchés clés en Asie, en Europe, et en Afrique. Oppo a également établi une forte présence en France, où elle est reconnue pour son rapport qualité-prix et son approche centrée sur l’utilisateur.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Écran : Type : AMOLED LTPO de 6,78 pouces Résolution : 2780 x 1264 pixels Taux de rafraîchissement : Adaptatif de 1 à 120 Hz Luminosité maximale : Jusqu’à 1600 nits Technologie : ProXDR

: Processeur : Modèle : MediaTek Dimensity 9400 Architecture : Gravure en 3 nm

: Mémoire : RAM : 16 Go Stockage interne : 512 Go

: Appareils photo : Quadruple capteur arrière : Principal : 50 MP, f/1.6 Ultra grand-angle : 50 MP Téléobjectif : 50 MP, zoom optique 3x Zoom périscopique : 50 MP, zoom optique 6x Caméra frontale : 32 MP, f/2.4, FOV 90°

: Batterie : Capacité : 5910 mAh Charge rapide filaire : 80W SUPERVOOC Charge sans fil : 50W AIRVOOC

: Système d’exploitation : ColorOS 15 basé sur Android 15

: Autres caractéristiques : Certification IP68/IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière Technologie de refroidissement avancée Collaboration avec Hasselblad pour l’optimisation des appareils phot

:

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Smartphone Oppo Find X8 Pro.

Un câble USB-C

Un outil d’éjection SIM.

Les manuels d’utilisation et de garantie.

Test

Le Oppo Find X8 Pro attire immédiatement l’attention par son esthétique premium. Disponible en Pearl White et Space Black, il combine élégance et sobriété. Sa certification IP68 et IP69 garantit une résistance accrue à l’eau et à la poussière, un gage de durabilité pour les utilisateurs aventureux.

Avec un poids de 214 grammes et une épaisseur bien maîtrisée, il reste agréable en main malgré une légère sensation de lourdeur pour certains. Ses finitions impeccables et ses matériaux haut de gamme renforcent son positionnement premium.

Ecran :

Doté d’une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces, il offre une résolution précise de 2780 x 1264 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Cela garantit une fluidité tout en optimisant l’autonomie.

La luminosité de l’écran permet une lisibilité parfaite même sous un soleil éclatant. La prise en charge des technologies HDR10+ et Dolby Vision fait de ce smartphone un excellent choix pour profiter de contenus multimédias avec des couleurs éclatantes.

Performances :

Au cœur du Find X8 Pro, le processeur MediaTek Dimensity 9400 s’associe à 16 Go de RAM et un stockage interne allant jusqu’à 512 Go. Ce duo assure une bonne fluidité , que ce soit pour le multitâche, le gaming intensif ou les applications gourmandes.

En jeu, le smartphone tient ses promesses avec des graphismes fluides et des temps de chargement réduits. Cependant, une légère montée en température peut se faire sentir lors de longues sessions, bien que cela reste acceptables.

Un appareil photo d’exception

L’atout principal du Find X8 Pro réside dans son système de caméra co-développé avec Hasselblad. La configuration comprend :

50 MP pour le capteur principal (f/1.6), offrant des images détaillées et lumineuses.

50 MP pour l’ultra grand-angle, idéal pour les paysages et les photos de groupe.

Deux téléobjectifs : un zoom optique 3x et un zoom périscopique 6x, tous deux de 50 MP.

Les performances en photographie de nuit sont impressionnantes grâce à une optimisation logicielle performante.

Cependant, une légère distorsion peut être observée sur l’ultra grand-angle, un point perfectible pour les utilisateurs exigeants. Le zoom numérique est également assez bluffant tant par la précision que la qualité.

AI photo Remaster :

Le AI Photo Remaster est sans aucun doute l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes du Find X8 Pro. Il regroupe plusieurs outils qui repoussent les limites de la retouche photo mobile :

AI Clarity Enhance

Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer la netteté des images, particulièrement celles à basse résolution ou recadrées. Elle transforme des clichés ordinaires en versions haute définition, sans compromettre la qualité naturelle de l’image.

AI Unblur

Idéal pour les photos prises sur le vif, cet outil restaure la netteté et les détails des clichés flous. Les textures, comme les cheveux ou les motifs complexes, retrouvent leur définition, même dans les conditions de prise de vue difficiles.

AI Reflection Remover

Les reflets indésirables, souvent visibles sur des surfaces vitrées ou des eaux calmes, sont automatiquement supprimés pour des images plus propres et professionnelles.

Les reflets indésirables, souvent visibles sur des surfaces vitrées ou des eaux calmes, sont automatiquement supprimés pour des images plus propres et professionnelles. AI Eraser Le Oppo Find X8 Pro intègre le AI Eraser, un outil puissant conçu pour supprimer facilement les éléments indésirables des photos. Grâce à l’intelligence artificielle, il analyse et comble les zones effacées de manière naturelle, en s’harmonisant avec le reste de l’image.Accessible depuis la galerie ou l’application de retouche, son utilisation est simple : sélectionnez la zone gênante, et l’algorithme s’occupe du reste en quelques secondes. Les résultats sont généralement réalistes, bien que l’outil puisse montrer des limites sur des arrière-plans très détaillés.

Ces outils sont directement accessibles via l’application photo native du Find X8 Pro, offrant une expérience intuitive et rapide, sans besoin de logiciels tiers.

Autonomie et recharge :

Avec sa batterie de 5910 mAh, le Oppo Find X8 Pro offre une endurance solide, permettant une journée complète d’utilisation intensive. Les utilisateurs plus modérés pourront même atteindre deux jours sans recharger.

La technologie de charge rapide SuperVOOC 80W permet de passer de 0 à 100 % en moins de 30 minutes, tandis que la charge sans fil rapide à 50W s’avère pratique pour les adeptes de la recharge sans câble. Toutefois, la charge inversée, bien que présente, est limitée à 10W, ce qui la rend moins efficace pour recharger des appareils gourmands comme des tablettes.

Logiciel :

Le Find X8 Pro fonctionne sous ColorOS 15, basé sur Android 15. L’interface, fluide et personnalisable, s’accompagne de fonctionnalités modernes comme la gestion avancée du multitâche et un mode d’économie d’énergie optimisé. Oppo s’engage également à fournir 4 ans de mises à jour logicielles, un atout pour ceux qui souhaitent conserver leur appareil sur le long terme.

Un point négatif : la présence de quelques applications préinstallées, qui pourraient agacer les utilisateurs préférant une interface épurée.

Conclusion.

Le Oppo Find X8 Pro s’impose comme un smartphone haut de gamme convaincant, alliant design soigné, performances de pointe et fonctionnalités innovantes. Son appareil photo puissant, son écran de qualité supérieure et sa technologie de recharge rapide témoignent du savoir-faire d’Oppo dans l’art de proposer des produits à la fois esthétiques et performants.

Bien que son prix le positionne clairement parmi les modèles premium, le Find X8 Pro justifie cet investissement pour ceux qui recherchent une expérience complète et sans compromis. Si vous êtes en quête d’un smartphone capable de répondre à tous vos besoins, qu’il s’agisse de productivité, de divertissement ou de photographie, il pourrait bien être le choix idéal.

Points Positifs Points Négatifs + Qualité des photos – Prix + Studio IA – + Autonomie –

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 20/20 Prix : 16/20 Note finale : 17.8/20

