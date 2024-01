Bonne année 2024 ! Quoi de neuf à venir ?

Ca y est, nous avons terminé 2023 et l’année 2024 est là. Une année qui devrait voir arriver son lot de nouveauté dans la Tech et surtout dans les technologies sans fil. Petit tour d’horizon sur ce qui devrait nous arriver dans les mois à venir.

Comme tous les 1er janvier, on fête la nouvelle année. L’occasion de se projeter sur les futurs 12 mois à venir. L’occasion pour nous de faire les médiums sur base de ce qui arrive, les confidences que nous font nos partenaires de la tech. Alors attention voici un aperçu.

WIFI 7, toujours plus vite pour des connexions hyper rapides !

Arrivé timidement fin 2023, le WiFi 7 sera très certainement le tournant incontournable pour 2024 en matière de connexion sans fil. En effet, les premiers routeurs arrivent (et d’ailleurs on va vous proposer des tests de ouf) avec du Wi-Fi 7. Une norme qui désormais va permettre à tous les connectés fibre ou 5G de profiter pleinement de leur bande passante avec des débits de l’ordre de 2.5 Gbit/s.

Alors, bien sûr, il vous faudra une connexion fibre solide, mais les routeurs sont là et sont prêts. En revanche pour le moment peu de smartphones sont compatibles, on pense au Xiaomi 13 PRO ou encore au Vivo. Mais nul doute que les nouvelles générations de smartphone avec du WiFi 7 arriveront dans l’année.

Il en sera aussi de même avec les ordinateurs portables. On peut donc s’attendre à du WiFi de ouf, les box devraient arriver elles aussi courant du second trimestre.

5G, toujours plus de déploiement.

La 5G va continuer à être déployée chez nous en Europe pour devenir la norme pour la téléphonie mobile. La 5G devient aussi pour les utilisateurs les plus mal lotis en connexion internet filaire, LA solution pour surfer à des bons débits avec les box 5G des opérateurs comme c’est le cas chez SFR, Bouygues…qui propose leur box 5G trafic illimité comme alternative à de l’ADSL ou du cuivre trop faible.

Qi, Charge à induction, toujours plus puissante et donc plus rapide.

2024 sera également un cap pour la technologie Qi, charge à induction qui devrait voir ses débits augmentés eux aussi pour permettre à nos smartphones de se charger toujours plus vite et s sans devoir brancher le câble d’alimentation. De plus en plus de constructeurs de smartphones annoncent aussi l’intégration de la technologie dans leur produit et plus seulement sur les haut de gamme.

Matter, la domotique a un nouveau nom.

2024 devrait être sans aucun doute, l’année de l’acceptation de la nouvelle norme Matter en matière de domotique. LA norme a pour objectif de rassembler tous les acteurs de la domotique connectée au travers d’une seule et même norme. Le groupe de travail est d’ailleurs très actif et de nombreux grand nom dans le domaine comme Philips Hue, TP-Link, Netatmo et bien d’autres ont adhéré au programme pour proposer une domotique simple et compatible au grand public.

Comme pour les autres années, nous ne manquerons pas de vous faire découvrir toute l’actualité des technologies sans fil et des produits qui seront développés intégrant du WiFi, du Bluetooth, du Matter. On compte sur vous pour nous lire encore nombreux.