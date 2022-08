BoomCan MS Portable Speaker, une enceinte Bluetooth qui colle à votre smartphone.

La marque Scosche annonce à l’occasion du salon de l’IFA son « BoomCan MS Portable Speaker », une enceinte aimantée qui vient se fixer sur votre smartphone et qui fait office de support.

Le marché de l’enceinte portable est vaste et le nombre de produits est énorme. Il n’est dès lors pas souvent facile de se distinguer face à la concurrence, la marque Scosche propose cependant avec cette nouvelle enceinte, un concept pour le moins original.

BoomCan MS Portable Speaker, l’enceinte qui colle à votre smartphone.

Effectivement, la particularité de cette enceinte est qu’elle est compacte et magnétique et qu’elle a pour fonction de venir se « coller » ou « s’aimanter » à votre iPhone ou tout autre smartphone avec une coque métallique. Soit via un patch soit via une coque de type MagSafe. Pour ce qui est de la connexion entre le smartphone et l’enceinte, cela se fait via une connexion Bluetooth 5.3. Ainsi, comme n’importe quelle autre enceinte audio, il suffit d’associer la BoomCan MS Portable Speaker au smartphone pour que l’enceinte audio devienne la source audio de sortie.

Détail intéressant, il est possible d’associer deux enceintes BoomCan™ MS Portable Speaker entre elles pour offrir un rendu stéréo. On notera aussi qu’une fois l’enceinte fixée au dos du smartphone celle-ci peut également servir de support au smartphone. Vous pourrez ainsi utiliser votre smartphone en mode « cadre photo » pour regarder vos clips, séries, films, bref n’importe quel vidéo sans devoir tenir en main le smartphone tout en profitant du son émanant de l’enceinte fonctionnant ainsi comme une « béquille ».

L’enceinte reçoit la certification IP67, la rendant de fait étanche à l’eau et à la poussière. À noter que l’enceinte est totalement autonome et se recharge via un port USB-C pour une charge rapide.

Prix et Disponibilité.

La BoomCan™ MS Portable Speaker est disponible en noir ou en blanc. Elle est proposée par Scosche au prix de 49,99€/39,99USD.