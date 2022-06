Nothing phone, Nothing lance un smartphone.

Nothing phone, la société Nothing qui il y a peu à sorti des écouteurs intra auriculaire a annoncé ou plutôt dévoilé sur Twitter une photo de ce que sera son futur smartphone. Un smartphone qui devrait être dévoilé officiellement dans son intégralité le 12 juillet prochain.

Si vous n’avez pas suivi notre actualité ou celle de la Teh de manière générale, sachez que la société Nothing a été créée par Carl Pei, qui a également fondé la marque chinoise OnePlus. La marque avait créé l’année passée en juillet ses premiers écouteurs de type intra-auriculaire sans fil. Cette fois la marque va proposer un smartphone.

Nothing Phone, il veut détrôner Apple et Samsung.

On ne sait pas encore grand-chose sur ce nouveau Nothing phone qui sera présenté en juillet. Cependant, le PDG de la boite a été clair, il veut que son smartphone puisse faire de l’ombre aux ténors du marché que sont Apple et Samsung. Pour ce faire, on peut donc s’attendre à un smartphone à un prix ultra compétitif, mais avec des composants de qualité.

Ce ne serait d’ailleurs par la première fois que ce type de lancement voit le jour. Pour rappel, le premier OnePlus 1 avait été commercialisé de la sorte, un smartphone avec des specs proches l’époque du Samsung Galaxy que proposait le Sud-coréen, mais à un prix nettement moins cher. Par ailleurs, il fallait avoir un « contact » ou une « relation » pour avoir droit à l’achat du smartphone.

Du coup on peut se poser la question de savoir si Carl Pei va refaire la même expérience. Une chose est sûre, le design présenté sur le compte Twitter est alléchant. On dirait d’ailleurs pour les plus geek d’entre vous, un disque dur interne. On peut voir aussi sur la photo que le téléphone embarque deux capteurs photo à l’arrière.

On peut supposer aussi que le Nothing phone pourrait embarqué une puce Qualcomm dernière génération et donc de la 5G. Il faut savoir aussi que la société vient de lever plus de 200 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds, dont EQT Ventures d’Alphabet et l’ancien designer Apple Tony Fadell.

Prix et Disponibilité.

Bref, pour le reste il faudra encore attendre un mois pour en savoir davantage.