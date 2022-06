Galaxy XCover6 Pro, sortie le 13 juillet !

Le Galaxy XCover6 Pro pourrait-il faire de l’ombre aux Core X5 de Crosscall ? Une chose est sur le constructeur sud-coréen veut prendre des parts de marché sur celui des téléphones renforcés.

Samsung est un acteur majeur dans le monde de la téléphonie et n’a cessé ces dernières années d’asseoir sa notoriété sur le segment du smartphone grand public avec sa gamme Galaxy. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais Samsung propose aussi une gamme de smartphones renforcés.

Test: Crosscall action X5. Nous avons il y a peu eu la chance de tester le Crosscall Core M-5 qui se destine plus à un publique qui travaille en condition difficile, ici le le Crosscall…

Galaxy XCover6 Pro, a quoi s’attendre ?

Alors, bien une fois de plus, les informations qu’on va vous donner sont à prendre avec des pincettes dans la mesure ou il s’agit de « fuite » dévoilée par certains acteurs de la toile du Net.

Cependant il semblerait que Samsung ait décidé de proposer un smartphone renforcé avec une bonne grosse config. Ainsi, ce nouveau venu devrait embarquer de la 5G. Il aura aussi un écran 6.6 pouces TFT renforcé.

Comme on peut le voir sur la photo de présentation de l’évènement, ce nouveau venu sera doté d’un appareil photo avant avec un capteur placé au centre de l’écran qui génère la fameuse « goutte d’eau ». Selon les informations reçues, le capteur pourrait bien être un 13 MP. Pour le reste,il devrait être doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de capacité de stockage.

Un concurrent solide en matière de smarpthone robuste ?

Nul doute qu’avec ce nouveau venu, Samsung entend proposer un smartphone renforcé, mais surtout plus performant que les versions antérieures que le csontructeur a pu proposer. Reste à voir les différentes évolutions et les spécificités autres qu’il pourra avoir pour faire face à la concurrence. On pense notamment au smartphone renforcé de Crosscall que nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises.

Prix et Disponibilité.

Il va falloir donc attendre le 13 juillet pour avoir le tarif.