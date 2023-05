Nothing Phone (2), sortie prévue cet été !

La société Nothing annonce la sortie de Nothing Phone (2), son nouveau smartphone emblématique qui arrivera pour cet été. L’occasion pour la marque de nous en dire un peu plus sur les composants de son futur smartphone.

Si la marque Nothing et les mots Nothing Phone ne vous disent rien, sachez qu’en fait la marque Nothing a été créée en 2021 par Carl Pei, l’un des cofondateurs de la société de smartphones OnePlus. La marque qui propose des casques audio a également lancé un smartphone, le Nothing Phone (1). Cette fois la marque annonce l’arrivée prochaine d’un nouveau téléphone.

Nothing Phone (2), a quoi s’attendre ?

Ce que l’on sait c’est que ce nouveau Nothing Phone (2) devrait partie des téléphones dits « Premium », bref autant dire un max de performances, mais aussi un prix qui va faire mal. Enfin, n’espérons pas trop mal tout de même et qui ne dépassera pas les 900€. Mais dans ce domaine rien n’est moins sûr.

Ce que l’on sait déjà c’est que la marque a annoncé qu’elle travaillera avec Qualcomm. Si certains parlent de la présence d’un Snapdragon 8+ Gen 1, on pourrait peut-être supposer un Snapdragon 8 Gen 2 mais qui serait alors moins performant. Pour ce qui est de l’écran, on devrait retrouvé un &écran FULL AMOLED 6,55 pouces avec une résolution FullHD +. Un écran qui offrira un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un lecteur d’empreintes digitales intégré.

Pour ce qui est du design du Nothing Phone (2), on devrait garder le même design que la version Nothing Phone (1). Avec une face arrière en aluminium brut qui fait un peu penser à la façade d’un disque dur interne. Le téléphone devrait aussi embarquer Android 13 ainsi que sa surcouche maison NothingOS 1.5.

Connectivité sans fil et capteur photo.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil, on devrait avoir droit à un smartphone doté de 5G, de Wi-Fi 6E, de Bluetooth 5.3, de NFC et aussi de charge sans fil par induction alias Qi. Bref de quoi nous satisfaire et cocher toutes les cases sans fil qu’on apprécie chez Planet Sans Fil.

Pour ce qui est des capteurs caméra du Nothing Phone (2), les rumeurs laissent penser à du capteur 50MP intégré dans un triple capteur arrière. Il y aura forcément un capteur sur la face avant également, mais peu d’informations sur celui-ci.

On parlait un peu plus haut de charge sans fil. Celle-ci viendra recharger une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide possible via un port USB-C en plus de la norme Qi.

Prix et Disponibilité.

Plus d’information cet été ou peut-être via le compte twitter de la marque