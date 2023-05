Nothing Phone (2), la sortie prévue en juillet confirmée.

Le Nothing Phone (2) sera bien dévoilé cet été et pour être plus précis, on sait que ça sera au mois de juillet. L’information vient de Carl Pei, chief executive officer de l’entreprise. Sans toutefois donner la date exacte.

L’information vient en effet d’être dévoilée par Carl Pei, chief executive officer de l’entreprise lors d’une interview avec Forbes. Il a annoncé en effet que l’annonce sera bien faite en juillet et à un niveau mondial à la même date. Toutefois, comme pour faire durer le suspense, il n’a pas annoncé de date précise.

Nothing Phone (2), un peu de détail, mais pas de trop.

Alors, une fois de plus, le marketing bas son plain chez Nothing avec l’arrivée prochaine du Nothing Phone (2). En effet, si on a eu une fois de plus la confirmation que le nouveau smartphone de la marque (le deuxième) sera bien présenté cet été et au mois de juillet, le responsable de la marque garde le suspense concernant le téléphone à proprement parlé.

Ainsi, il n’a pas donné trop de détail si ce n’est que l’on sait déjà maintenant que le téléphone héritera d’une batterie de 4700 mAh. Celle-ci viendra alimenter un smartphone qui embarquera la nouvelle puce phare de Qualcomm, à savoir, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Avec l’arrivée de ce nouveau processeur le Nothing Phone (2) devrait être 80% plus performant que son prédécesseur actuel.

Un smartphone à un prix plus qu’abordable.

Selon les informations reçues, le Nothing Phone (2) ne devrait pas atteindre un prix pour le moins excessif comme c’est le cas pour les smartphones haut de gamme du moment. On peut donc supposer que son prix soit légèrement plus élevé que le premier smartphone de la marque. On peut alors supposer que le Nothing Phone (2) avoisinerait les 700€.