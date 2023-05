Qualcomm, revenus en baisse !

Le géant de la puce pour smartphone Qualcomm vient de rendre publics ses chiffres et les résultats de cette première partie d’année 2023. Et le bilan n’est pas au top. En toute logique, le constructeur de puce suit la même courbe en chute libre que celle des smartphones.

En ce début d’année 2023, le marché du smartphone s’essouffle à nouveau après deux années plutôt bonnes. Deux années qui ont été drainées à la fois par le Covid-19 qui a boosté les ventes de smartphone et du déploiement de la 5G qui a motivé les consommateurs à remplacer leur smartphone par un nouveau.

Qualcomm pourrait ralentir la cadence.

Effectivement, le constructeur doit faire face à la baisse des ventes de smartphones ce qui implique forcément, moins de puces vendues auprès des constructeurs de smartphone. Selon, Cristiano Amon, CEO et président de Qualcomm, la baisse des ventes de smartphones et donc de productions de puces dans son secteur pourrait encore durer six mois.

En outre, comme le souligne le CEO de Qualcomm, la chute des ventes de smartphones a été plus importante que ce qu’il ne le pensait. Par ailleurs, même si certains analystes prévoient une remontée des ventes via le marché chinois pour la seconde partie de 2023, le fabricant de puces reste assez prudent sur ce point.

Bénéfices en baisse.

Le bénéfice net a chuté de 42% en glissement annuel à 1,7 milliard de dollars sur des revenus de 9,3 milliards de dollars, en baisse de 17%. Pour ce qui concerne le département des puces pour smartphone. On pensera notamment à la gamme Snapdragon 8 Gen 2. Mais la firme a avoué qu’il en était de même pour la vente de ses puces dédiées pour les objets connectés.

Cela n’a cependant pas empêché Qualcomm de continuer à développer son R&D et d’annoncer le développement de futures puces comme la Snapdragon 8 Gen 3 ou encore sa nouvelle puce Snapdragon X75.