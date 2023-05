Et si vous assuriez vos appareils comme votre smartphone ou votre ordinateur portable ?

De nos jours, nos équipements électroniques coutent cher. En effet, il suffit de voir le prix d’un smartphone haut de gamme pour s’en rendre compte. La société Parachut propose justement de vous assurer contre le vol pour ce type d’appareil.

La société Parachut a été créée pour répondre aux besoins des consommateurs qui cherchent à protéger leurs appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Parachut est une entreprise d’assurance technologique qui offre des solutions d’assurance pour les appareils électroniques les plus couramment utilisés.

De nos jours, nous avons tous pris l’habitude d’assurer sa voiture, sa maison ou encore sa vie avec les assurances vies. Toutefois, au quotidien certains produits comme notre smartphone, notre appareil photo, notre ordinateur portable mériterait peut-être aussi d’avoir leur propre assurance. C’est ce que se propose de faire certains acteurs en ligne de l’assurance.

Parachut, une assurance pour vos appareils

Parachut est un service qui propose une assurance en ligne pour les appareils électroniques tels que les tablettes, les smartphones, et les ordinateurs portables. Avec cette assurance, l’idée est de permettre aux clients de se protéger contre les dommages accidentels, les pannes, les pertes et les vols de leurs appareils. Pour ce faire, les clients se connectent sur un site en ligne pour souscrire à une assurance en quelques clics seulement.

« La souscription est simple et rapide, et le processus de demande d’indemnisation est également simplifié. »

Une assurance pour les smartphones !

Parachut offre une couverture complète pour les smartphones. Ainsi que votre smartphone soit neuf ou d’occasion, il est possible de souscrire une assurance pour son smartphone. Les clients peuvent également souscrire une assurance pour un smartphone acheté à l’étranger, ce qui est une option intéressante pour les voyageurs. La couverture proposée par Parachut comprend les dommages accidentels, les pannes, les pertes et les vols de smartphone.

Par ailleurs, pour ce qui est d’un smartphone, les dommages accidentels couverts par l’assurance Parachut incluent les écrans cassés, les chutes accidentelles, les dégâts des eaux et les incendies. Les pannes couvertes incluent les problèmes de batterie, les défaillances logicielles et les pannes matérielles. Les pertes couvertes par l’assurance Parachut comprennent les pertes physiques, telles que les pertes de téléphone, et les pertes de données, telles que les photos et les contacts. Les vols sont également couverts par l’assurance Parachut, même si le téléphone a été volé à l’étranger.

Concernant Parachut.

La société Parachut a été créée par des experts en assurance et en technologie est issu d’une société de courtage en assurance, Advise. En 2015, l’objectif principal de la société a été de proposer une assurance fiable et abordable pour les appareils électroniques. Ainsi était né en 2017 ce nouveau service proposer pour le bien des consommateurs qui ne veulent plus s’en faire pour ce qui est de leur objets connectés ou leur appareils high-tech en cas de vols ou de perte.

« Parachut offre des tarifs abordables pour son assurance électronique. Les clients peuvent choisir entre une couverture mensuelle ou annuelle, et les tarifs varient en fonction du type de couverture choisi. Les clients peuvent également choisir le niveau de couverture qui convient le mieux à leurs besoins. Les clients peuvent facilement annuler leur assurance à tout moment, sans frais supplémentaires ».

Alors si vous êtes curieux et vous voulez en savoir davantage, nous vous invitons à aller voir le lien « en savoir plus sur nos offres » que propose la marque sur son site.