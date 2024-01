Samsung Galaxy S24 Ultra le premier smartphone Wi-Fi 7 de Samsung !

Cette semaine Samsung a lancé sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme avec la série des Galaxy S24. Parmi cette gamme on retrouve le Galaxy S24 Ultra, le premier smartphone Wi-Fi 7 de la marque.

Cette semaine a été une semaine riche dans le monde du smartphone, en effet, Samsung qui figure sur le podium des leaders du marché du smartphone a dévoilé sa toute nouvelle gamme de « Galaxy S » avec en prime son premier smartphone à base de Wi-Fi 7.

Samsung Galaxy S24 Ultra, Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 et Wi-Fi 7.

En effet, la bonne nouvelle pour tous le marché européen, c’est l’arrivée sur ce modèle de la dernière puce Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) qui propose une compatibilité avec la fraichement validée norme Wi-Fi 7.

Concrètement cela veut dire qu’avec un Galaxy S24 Ultra connecté à un routeur Wi-Fi 7 vous êtes susceptible d’atteindre une vitesse de transfert d’environ 46 Gb/s. Alors certes, pour le moment peu de box ou de routeurs proposent du Wi-Fi 7, mais la norme ratifiée par la Wi-Fi Alliance va booster la chose.

D’ailleurs, les constructeurs de routeurs sont déjà sur la course et on commence déjà à trouver des routeurs Wi-Fi 7 sur le marché. Le segment des box suivra très rapidement.

Finit les courbes, un écran « ultra » plat.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra renouvelle donc l’expérience du Galaxy Ultra et fait suite au Galaxy S23 Ultra. Mais ce nouveau venu s’offre une nouvelle particularité intéressante, celle d’avoir une dalle d’écran de 6.8 pouces totalement plat. Finis les bords incurvés. En outre, le téléphone est doté d’un bouclier durable en titane intégré au cadre.

On retrouve également le stylet subtilement intégré dans le smartphone. Un héritage du Galaxy Note qui permettra de l’utiliser pour prendre des notes, sélectionner des choses sur l’écran. Ainsi, associé à l’IA, il sera par exemple possible d’entourer un détail sur une photo et de laisser l’IA agir pour avoir des informations.

De la photo au top.

Pour ce qui est de la photo, le nouveau Galaxy S24 Ultra embarque pas moins de quatre capteurs. Un capteur 200MP, un capteur 50MP, un capteur 12MP (ultra grand-angle) et un capteur 10 MP (zoom optique 3x). Pour la face avant, le capteur embarqué par le téléphone offre 12MP pour faire des selfie.

A noter que tous les capteurs sont assistés lors de prise de photo d’une IA qui fera encore plus sublimer vos photos.

Prix et Disponibilité.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé au prix de 1149€ en version 12Go/512Go et 1569€ pour la version 12Go/1To. Il est proposé dans les couleurs Titanium Blue, Titanium Green ou Titanium Orange.