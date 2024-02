MWC24 : Porsche Design Honor Magic V2 RSR, Honor frappe fort avant l’ouverture du salon.

Le Porsche Design Honor Magic V2 RSR a été dévoilé lors du Keynote introduit par Honor ce dimanche avant l’ouverture du salon sur Barcelone. Un Keynote auquel nous avions été conviés et qui n’a pas manqué de nous impressionner.

Les salons comme le MWC24 sont souvent l’occasion pour les marques de dévoiler leurs nouveautés. Et cette fois Honor n’a pas manqué l’occasion de le faire. En effet, le constructeur chinois a présenté plusieurs produits dont notamment son tout nouveau téléphone pliable haut de gamme.

Porsche Design Honor Magic V2 RSR, le summum du summum ?

Une fois de plus pour frapper fort et montrer ce dont elle était capable, la marque chinoise s’est associée à un grand nom du design pour concevoir son nouveau téléphone pliable le Porsche Design Honor Magic V2 RSR.

Comme son nom l’indique, la marque a choisi une fois de plus le bureau de design « Porsche Design » pour présenter un tout nouveau pliable haut de gamme. Un téléphone pliable qui se veut le haut de gamme ultime tant par le design que par ses performances.

Ce nouveau Porsche Design Honor Magic V2 RSR embarque un processeur Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 et est accompagné 16 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 1To. De quoi avoir largement de place pour sauvegarder photos, vidéo et tout autre fichier.

Le téléphone bénéficie d’un double écran. Un écran en façade lorsque celui est fermé et un écran pliable à l’intérieur qui une fois ouvert propose un écran carré. L’écran de façade est doté d’un verre anti rayure, la marque nous fait d’ailleurs une présentation avec une clé frottée sur l’écran qui ne laisse pas de trace.

L’écran de façade pourra être configuré au choix de l’utilisateur pour y mettre ses icônes, widgets ou raccourci préférés de manière à ne pas devoir ouvrir le téléphone. Une fois ouvert, le téléphone offre une nouvelle dimension d’utilisation.

Connectivité bien remplie.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve ici en matière de Wi-Fi un smartphone qui apporte du Wi-Fi 7 de quoi surfer sur du haut débit même en Wi-Fi si vous êtes équipé des derniers routeurs Wi-Fi 7 et de la fibre (voir notre test du Netgear RS700S notamment).

Le Bluetooth 5.3, le NFC sont également présent de quoi satisfaire les plus exigeants d’entre vous. Seule la charge sans fil est absente sur ce téléphone.

Enfin pour ce qui est des capteurs photo, on trouve un triple capteur arrière de 50MP, 50MP (grand angle), 20MP (zoom).

Prix et Disponibilité.

Le nouveau Porsche Design Honor Magic V2 RSR arrivera le 18 mars 2024 et est proposé au prix de 2699€