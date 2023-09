Airseekers Tron-One : La Robotique au Service de Votre Quotidien

Dans notre monde de plus en plus automatisé, la robotique joue un rôle croissant dans nos vies. Parmi les innovations récentes, l’Airseekers Tron-One, développé par Airseekers Robotics, se démarque par ses fonctionnalités avancées et sa polyvalence.

L’Airseekers Tron-One incarne la convergence de la technologie moderne et de la commodité. Ce robot a été conçu pour simplifier votre vie quotidienne en vous aidant à accomplir diverses tâches extérieures. Que vous ayez besoin de tondre la pelouse, de nettoyer la terrasse ou de surveiller votre jardin, le Tron-One est là pour vous.

Performances fiables

Avec une autonomie allant jusqu’à 12 heures, le Tron-One peut couvrir de vastes zones sans interruption. Sa vitesse de déplacement de 10 km/h lui permet d’accomplir ses tâches rapidement et efficacement. De plus, sa résistance aux intempéries signifie qu’il peut fonctionner quelle que soit la météo.

Connectivité Intelligente

L’Airseekers Tron-One offre une connectivité sans fil périmétrique, ce qui lui permet de travailler de manière autonome dans une zone définie sans avoir besoin de barrières physiques. Vous pouvez personnaliser son terrain de jeu selon vos besoins.

Équipé de cinq caméras pour une navigation IA, le Tron-One peut naviguer en toute sécurité dans votre jardin, évitant les obstacles tout en effectuant son travail de manière efficace.

Mushin : Pas Besoin de Sac pour l’Herbe coupée

L’une des caractéristiques remarquables du Tron-One est sa capacité à pratiquer le Mulching, un processus qui émince finement l’herbe coupée, éliminant ainsi la nécessité d’un sac collecteur. Cela signifie que votre pelouse reste propre et que vous n’avez pas à vous soucier de vider un sac. Le Tron-One est capable de gérer des pentes allant jusqu’à 40 degrés, ce qui lui permet de tondre efficacement des terrains en pente. Avec sa capacité à couvrir des superficies de pelouse allant jusqu’à 1 are, le Tron-One convient à une variété de tailles de jardins.

Prix et Disponibilité.

L’Airseekers Tron-One devrait être commercialisé dans le courant du mois de novembre.