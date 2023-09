Apple Watch Series 9 : L’Évolution d’une Révolution

Apple a dévoilé cette semaine sa toute nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 9. Cette nouvelle venue dans la gamme de la marque offre l’intégration de la puce SiP S9. La puce la plus puissante jamais embarquée sur Apple Watch comme l’affiche la marque sur son site. On débrief…

C’était donc cette semaine qu’Apple levait le voile sur ses nouveautés 2023, à savoir notamment son nouvel iPhone 15 dont nous vous parlerons prochainement, mais aussi sa nouvelle montre connectée.

Apple Watch Series 9, une révolution ou une continuation ?

La puce SiP S9 intégrée dans l’Apple Watch Series 9 redéfinit le concept de montre intelligente. Elle regroupe pas moins de 5,6 milliards de transistors, soit une augmentation de 60% par rapport à la puce S8. Cette puissance décuplée s’associe à un Neural Engine 4 cœurs pour offrir des performances d’apprentissage automatique jusqu’à deux fois plus rapides. Ceci débouche sur une série d’innovations pratiques, comme la possibilité de répondre à un appel ou ouvrir une notification par un simple geste de la main.

Les interactions avec votre Apple Watch Series 9 se font plus intuitives que jamais grâce au nouveau système de gestes. Plus besoin de toucher votre écran pour répondre à un appel ou mettre en pause votre musique. Il suffit de tapoter deux fois votre pouce avec votre index, et votre montre répond comme par magie.

Luminosité Record : Un Écran Deux Fois Plus Lumineux

En matière de visibilité, la Series 9 fait un bond de géant avec un écran offrant 2 000 nits de luminosité, soit le double de la Series 8. Cette amélioration s’adapte à toutes les conditions de lumière, vous offrant une lisibilité optimale en plein soleil comme dans une salle de cinéma.

Siri : Une Réactivité Accrue et Plus de Sécurité

Avec la Series 9, vos requêtes Siri deviennent à la fois plus rapides et plus sécurisées. La fonction de dictée voit même sa précision augmenter de 25%. De quoi faciliter grandement vos interactions vocales avec votre appareil.

Connectivité HomePod : Le Contrôle à Portée de Poignet

Grâce à la puce Ultra Wideband de deuxième génération, votre Apple Watch Series 9 s’intègre de façon inédite avec le HomePod. D’un simple coup d’œil, accédez à l’écran “À l’écoute” pour contrôler votre musique, ou laissez-vous guider par le Défilement intelligent pour découvrir de nouveaux contenus.

watchOS 10 : Plus Qu’une Mise à Jour, Une Transformation ?

Avec watchOS 10, toutes les applications ont été repensées pour offrir plus d’informations en un seul coup d’œil. En plus, des nouvelles données relatives à votre santé mentale et physique vous permettent de suivre votre bien-être directement depuis votre poignet.