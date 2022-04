Qualcomm leader du marché des puces modem pour smartphone !

Selon un rapport de recherche de Strategy Analytics’ Handset Component Technologies, Qualcomm reste pour l’année 2021 le leader du marché des puces modem pour téléphone portable loin devant ses concurrents.

Le marché du smartphone revit depuis deux ans avec des ventes en hausses. Et cela grâce à différents facteurs dont notamment l’un des plus importants l’arrivée de la 5G. En effet, la technologie qui promet des débits nettement supérieurs à la 4G a motivé les consommateurs à mettre à jour leur smartphone et cela en passant par un smartphone désormais doté de 5G.

Snapdragon 8cx Gen 3, Qualcomm s’attaque au marché de l’informatique. Avec cette nouvelle plateforme Snapdragon 8cx Gen 3 fraichement annoncée, Qualcomm redéfini ses cartes et affirme sa volonté de s’intéresser au marché des PC et au segment du gaming.

Qualcomm leader du marché avec plus de la moitié du marché.

De fait, Qualcomm reste encore une fois pour l’année 2021 le leader incontesté du marché du smartphone. Ainsi, la marque a écoulé pour 2021 plus de 800 millions d’expéditions dans un marché en hausse de 19,5 % pour atteindre la somme de 31,4 milliards de dollars en 2021.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Qualcomm a su conserver son statut de leader et séduire encore une fois les constructeurs et fabricants de téléphones portables. Ainsi, le constructeur américain possède à lui seul 55.7% de part de marché. Ce qui veut dire concrètement qu’un smartphone sur deux vendu dans le monde est équipé d’une puce Qualcomm.

Et la marque ne semble pas avoir de quoi s’inquiéter avec la concurrence. En tout cas pas tout de suite. Son rival le plus proche MediaTek possède à lui seul 28% soit moitié moins que le leader du marché.

On notera au passage qu’à eux deux ils couvrent plus de 80% du marché mondial du smartphone. Bref, autant dire qu’il ne reste plus grand-chose pour les autres concurrents comme Intel , HiSilicon et Samsung LSI.

Une croissance aidée par l’iPhone 13.

En effet, selon Sravan Kundojjala , auteur du rapport et directeur du service Handset Component Technologies chez Strategy Analytics, l’iPhone 13 et sa version dotée du modem X60, a aidé Qualcomm à gagner en volume.

Par ailleurs, le géant américain a su séduire le haut de gamme des smartphones avec ses puces Snapdragon 8 et 7.

Toutefois, Qualcomm doit rester prudent. Effectivement, MediaTek a plus que triplé ses expéditions de bande de base 5G en 2021, grâce à ses conceptions gagnantes chez Samsung et les équipementiers chinois. Le constructeur a également pris des parts de marché à Qualcomm sur les segments des smartphones milieu de gamme et bas de gamme.