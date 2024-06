WWDC24 : sortie de MacOS 18 et de la fonction « iPhone mirroring », piloter Votre iPhone Depuis Votre Mac.

L’arrivée de « iPhone mirroring » sous MacOS 18 permet désormais de piloter votre iPhone directement depuis votre Mac, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs de la marque Apple.

Apple, leader dans l’innovation technologique, a profité de sa big conférence WWDC24 pour enrichir sa gamme de nouveautés et dévoiler ses nouveaux systèmes d’exploitations pour ses différentes plateformes. Et pour le coup, avec l’arrivée de MacOS 18 (Sequoia), Apple propose des fonctionnalités intégrées pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment avec notamment une fonction pratique sur Mac. Une fonction qui existe soit dit en passant depuis plusieurs années sur Windows avec Android.

Découvrez Comment Fonctionne « iPhone mirroring » sur Mac

Avec macOS Sequoia, la marque introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de piloter votre iPhone depuis votre Mac. Ce système innovant utilise la technologie AirPlay pour afficher l’écran de votre iPhone sur votre Mac, offrant ainsi une intégration fluide entre les deux appareils.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder à leurs applications, messages et autres contenus directement depuis leur Mac sans avoir à manipuler leur iPhone physiquement.

Avantages du Piloter Votre iPhone Depuis Votre Mac

La gamme du constructeur s’enrichit avec cette nouvelle fonctionnalité qui présente de nombreux avantages. En utilisant la fonction « iPhone mirroring », les utilisateurs peuvent gérer leurs notifications, passer des appels, et même utiliser des applications spécifiques de l’iPhone sur un écran plus grand.

Cela facilite non seulement la gestion multitâche mais aussi l’accessibilité pour ceux qui préfèrent un écran plus large pour certaines activités.

Configuration et Utilisation Facile du Mirroring

La marque étoffe son catalogue en rendant la configuration de cette fonctionnalité très simple. Il suffit d’ouvrir le centre de contrôle sur votre iPhone, de sélectionner AirPlay et de choisir votre Mac comme destination. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent contrôler leur iPhone à l’aide de leur clavier et souris Mac, offrant une expérience unifiée entre les appareils. De plus, les mises à jour régulières de macOS assurent que cette fonctionnalité reste performante et sécurisée.

Compatibilité et Performance

La gamme du constructeur se diversifie en assurant la compatibilité de cette fonctionnalité avec un large éventail de modèles d’iPhone et de Mac. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une performance fluide grâce à l’optimisation logicielle d’Apple. Les modèles plus récents bénéficient d’une meilleure intégration et d’une réactivité accrue, mais même les appareils plus anciens peuvent utiliser cette fonctionnalité sans trop de compromis sur les performances.

Récapitulatif Technique

Date de sortie et prix : Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de macOS Sequoia sans coût supplémentaire, à condition de disposer des appareils compatibles.

Technologie utilisée : AirPlay

Configuration requise : macOS Sequoia, iOS 15 ou plus récent

Compatibilité : iPhone 7 et modèles plus récents, MacBook Pro/Air 2018 et plus récents

Fonctionnalités : Affichage de l'écran de l'iPhone sur le Mac Contrôle de l'iPhone via clavier et souris du Mac Notifications synchronisées Utilisation d'applications iPhone sur le Mac

En intégrant le mirroring d’iPhone dans macOS Sequoia, Apple continue d’améliorer l’interopérabilité de ses appareils, offrant une expérience utilisateur toujours plus fluide et intégrée.