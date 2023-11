Le port USB-C comme standard en Suisse pour 2024.

La Suisse a décidé de suivre l’Union européenne en instaurant pour 2024 le port USB-C comme port standard pour le chargement de matériel informatique, smartphone, objets connectés… Un choix que l’Union européenne a validé depuis 2022.

On l’oublie un peu trop souvent, mais la Suisse bien qu’elle soit en Europe reste encore et toujours indépendante et ne fait pas partie de l’Union européenne. Un choix qui permet au pays de conserver son autonomie et ne pas dépendre de l’UE pour certains segments.

Le port USB-C, le nouveau standard suisse.

L’annonce a été confirmée par l’organisme gouvernemental suisse et le Conseil fédéral, le port USB-C devient en suisse LE standard en matière de solution de charge pour tous les petits électro. Les Suisses suivent donc le mouvement mis en place par l’UE.

Ce choix a pour objectif de permettre avant tout d’arriver à un standard commun pour tous les appareils électro. Un standard qui permettra aux consommateurs de pouvoir utiliser un seul et même chargeur pour plusieurs appareils.

Il est vrai que le port USB-C offre de nombreuses possibilités non seulement en matière de charge, mais pas seulement. Désormais au travers d’un port USB-C sur un ordinateur il est possible de venir brancher un hub multiports qui sera à même de faire connecter un écran en HDMI, un câble réseau pour accéder à internet…

Un standard pour les smartphones.

Si depuis plusieurs années, la plupart des fabricants de smartphones avaient adopté le port USB. Toutefois, Apple avait décidé de faire bande à part en proposant son port Lightning. Avec ces nouvelles normes imposées par l’UE et la Suisse a obligé Apple a revoir la conception de son dernier smartphone.

De fait, sur son nouvel iPhone 15, Apple a opté pour un port USB-C comme solution de charge pour son smartphone. Une contrainte qui permettra dans le quotidien des utilisateurs de pouvoir emprunter le chargeur de leurs amis ou collègues, et ce même si ceux-ci ont un smartphone Android comme un Samsung, Xiaomi, OnePlus…