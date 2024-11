EarFun UBOOM X : Enceinte Bluetooth Portable pour un Son Adapté aux Utilisations en Extérieur et en Intérieur

L’enceinte Bluetooth EarFun UBOOM X est un modèle conçu pour proposer une expérience sonore adaptée aux utilisateurs en déplacement ou à domicile. Pensée pour allier puissance, portabilité et accessibilité, l’UBOOM X est une option qui se distingue par son son stéréo, sa compatibilité étendue et sa capacité à s’adapter aux environnements extérieurs.

Proposée par la marque EarFun, reconnue pour ses produits audio accessibles, l’UBOOM X s’inscrit dans une gamme d’enceintes qui visent à offrir une alternative pratique et abordable aux autres modèles du marché. Sa conception repose sur des fonctionnalités techniques optimisées pour une utilisation flexible, que ce soit pour écouter de la musique, des podcasts ou tout autre type de contenu sonore.

Une Enceinte Stéréo pour une Expérience d’Écoute Variée

L’EarFun UBOOM X est équipée de deux transducteurs dynamiques accompagnés d’un radiateur passif, qui permettent une reproduction sonore équilibrée avec des basses renforcées. Avec une puissance de sortie de 24 W, l’enceinte peut couvrir des espaces de taille moyenne tout en maintenant une qualité sonore stable.

Pour une expérience sonore stéréo améliorée, il est possible de coupler deux enceintes UBOOM X grâce à la fonction True Wireless Stereo (TWS). Cette option permet une diffusion audio stéréo avec une spatialisation élargie, adaptée aux grands espaces ou aux petites réunions entre amis.

Mode Extérieur pour une Meilleure Portée Sonore

L’UBOOM X propose un mode extérieur spécifique, qui ajuste automatiquement les paramètres audio pour maintenir une qualité sonore optimisée en plein air. Ce mode compense les pertes acoustiques dues à l’absence de murs et d’autres surfaces réfléchissantes, garantissant ainsi un son plus puissant et des basses plus prononcées dans les environnements ouverts. Cette fonctionnalité rend l’UBOOM X particulièrement adaptée aux activités extérieures, comme les pique-niques, les séances de sport ou les moments de détente en extérieur.

Certification IP67 : Résistance à l’Eau et à la Poussière

La certification IP67 de l’EarFun UBOOM X assure à l’enceinte une résistance à la poussière et une étanchéité complète, la rendant adaptée à des conditions variées, même en cas de pluie ou de proximité avec l’eau. Les utilisateurs peuvent ainsi transporter l’enceinte sans inquiétude, ce qui en fait un modèle conçu pour les déplacements et les activités de plein air. Cette protection contribue à la durabilité du produit, même dans des environnements difficiles ou lors d’une utilisation intensive.

Connectivité Bluetooth 5.0 et Port Auxiliaire

L’UBOOM X intègre la technologie Bluetooth 5.0 pour une connexion stable et rapide jusqu’à une distance de 15 mètres. Cette version Bluetooth permet une compatibilité avec la majorité des appareils modernes, y compris les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. La connectivité Bluetooth 5.0 offre en outre une consommation d’énergie optimisée et une réduction des interférences pour une qualité sonore constante. En complément, l’enceinte est équipée d’un port AUX 3,5 mm, permettant une connexion filaire pour les utilisateurs qui préfèrent une alternative au Bluetooth.

Autonomie Longue Durée et Recharge Rapide via USB-C

Avec une batterie intégrée de 2600 mAh, l’UBOOM X offre une autonomie pouvant atteindre 16 heures de lecture, permettant ainsi une journée entière d’utilisation sans besoin de recharge. Cette autonomie est un avantage pour les utilisateurs qui ont besoin d’une enceinte fiable pour des sessions d’écoute prolongées. Pour une recharge rapide et simplifiée, l’enceinte utilise un port USB-C, répondant aux standards modernes de connectivité pour une compatibilité accrue avec d’autres appareils.

Récapitulatif technique

Pour mieux comprendre ses caractéristiques, voici le récapitulatif technique de l’EarFun UBOOM X :

Puissance de sortie : 24 W

: 24 W Technologie TWS : couplage avec une seconde UBOOM X pour un son stéréo élargi

: couplage avec une seconde UBOOM X pour un son stéréo élargi Mode extérieur : adaptation sonore optimisée pour les grands espaces

: adaptation sonore optimisée pour les grands espaces Étanchéité : IP67, résistant à la poussière et à l’eau

: IP67, résistant à la poussière et à l’eau Connectivité Bluetooth : version 5.0 avec portée de 15 m

: version 5.0 avec portée de 15 m Port : AUX 3,5 mm pour une connexion filaire

: AUX 3,5 mm pour une connexion filaire Batterie : capacité de 2600 mAh

: capacité de 2600 mAh Autonomie : jusqu’à 16 heures

: jusqu’à 16 heures Recharge : via port USB-C

: via port USB-C Dimensions : compacte et légère pour une portabilité optimale

: compacte et légère pour une portabilité optimale Design : ergonomique et adapté aux déplacements

