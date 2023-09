Ça y est l’iPhone 15 a du port USB-C.

Après plus de 10 ans d’acharnement, Apple s’est enfin résolue sur l’iPhone 15 à remplacer son port Lightning par un port USB-C. Un choix obligé si le téléphone devait être vendu en Europe.

Apple vient de dévoiler son iPhone 15 la semaine passée, nous reviendrons plus en détail sur les différentes spécifications du smartphone d’Apple et nous allons même le comparer à son prédécesseur pour voir si le passage entre l’iPhone 14 et l’iPhone 15 vaut la peine.

iPhone dernier modèle, l’USB-C enfin un standard chez Apple.

Alors, oui voilà plus de 10 ans maintenant que certaines institutions avaient décidé de faire du port USB un standard pour ce qui était de charger son smartphone. Et avec l’arrivée du port USB-C, cela semblait être une évidence.

Mais voilà pour Apple, l’usage du port Lightning lui garantissait encore pas mal de royalties sur l’utilisation de ce port propriétaire d’Apple. Un port qui obligeait tout autre constructeur soucieux d’inclure le port d’Apple à verser un droit de licence.

iPhone 13 Mini, la fin d’un style ! Alors que l’iPhone 15 vient de voir le jour, la fin de l’iPhone 13 mini a bel et bien été décidée par Apple. En effet, si vous surfez sur le site du…

l’UE et son obligation du port USB-C.

L’ Union Européenne de son côté avait décidé ces deux dernières années d’imposer le port USB-C comme LA référence en Europe pour tous les appareils susceptibles de se charger via un port. Et l’union a ces derniers mois validé le fait que tout appareil high-tech futur serait dans l’obligation d’adopter le port USB-C. Une des raisons mises en avant, l’écologie.

Ainsi, lorsqu’un client passe d’un smartphone à un autre ou vers une tablette ou tout autre appareil, plus besoin d’avoir différents chargeurs. Un seul chargeur avec un port commun pouvant faire l’affaire.

Apple a d’ailleurs très vite pris l’aspect écologique en ne vendant plus de chargeur avec l’iPhone 14. Seul un câble est fourni et si le client souhaite un chargeur, et bien il doit l’acheter séparément. Avec cette nouvelle restriction et réglementation européenne, Apple n’a pas eu d’autre choix que de se plier aux exigences européennes et donc d’intégrer un port USB-C sur son nouvel iPhone 15. Ce qui sans nulle doute fera le bonheur de tous les accessoiristes et ceux qui proposent des périphériques à connecter sur l’iPhone. Il faudra au passage suivre de près cette variante au niveau financier pour voir si cela affecte les bénéfices d’Apple.

Caractéristiques iPhone, USB-C vs Port Lightning ?

Le port USB-C est nettement plus rapide que le port Lightning pour le transfert de données notamment. Ainsi, le port USB-C peut atteindre un débit de 10 Gbps contre 480 Mbps pour le port d’Apple. En outre, il peut supporter des puissances de charge allant jusqu’à 100W. En revanche, le port Lightning est moins gourmand en énergie.

Prix et Disponibilité.