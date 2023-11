Ugreen PowerRoam 2200, la station électrique portable connectée.

Avec cette nouvelle station électrique portable connectée Ugreen PowerRoam 2200, la marque propose une nouvelle solution pour tous ceux qui veulent être autonomes en énergie.

Nous vivons dans une époque où le prix de l’énergie a explosé depuis un peu plus d’un an. Du coup, de nombreux utilisateurs s’orientent vers des solutions alternatives comme le solaire. Si les panneaux solaires sont désormais disponibles en différente version (fixe, pliable, transportable…), il faut encore pouvoir stocker cette énergie. C’est là qu’intervient cette nouvelle station électrique portable connectée d’UGREEN.

Ugreen PowerRoam 2200, une batterie pensée pour les nomades comme pour les sédentaires.

Avec l’Ugreen PowerRoam 2200 vous allez pouvoir profiter pleinement d’énergie sans devoir être connecté au réseau. En effet, cette nouvelle solution se propose de stocker de 2 jusqu’à 12kWh en cumulant plusieurs modules. Le module de base que nous propose la marque l’Ugreen PowerRoam 2200 est en mesure de stocker 2048Wh et d’alimenter des appareils jusqu’à 2300W.

Ainsi, la marque annonce qu’avec cette batterie il est possible d’alimenter un réfrigérateur durant 12 heures, une machine à café durant une heure de même qu’un grille-pain ou encore un radiateur électrique.

Pour ce qui est de la connectique, UGREEN a pensé à tout en ne proposant pas moins de prise de courant classique avec terre, deux ports USB-A, 4 ports USB-C, un port RV, un encore une prise 12v voiture.

Des « piles » LiFePO4 garanties 10 ans.

Cette station électrique portable connectée Ugreen PowerRoam 2200 est dotée de batterie capable d’assurer plus de 3000 cycles et sont dotées d’une garantie de 10 ans. Ugreen annonce également une résistance à de fortes températures. Bien évidemment elle pourra être rechargée soit via des panneaux solaires, soit directement depuis votre prise secteur.

À noter au passage que la station est fournie avec un « chariot » spécialement dédicacé qui permettra de la déplacer facilement grâce à son chariot à roulette.

Connectivité depuis son smartphone pour un suivi en temps réel.

Détail intéressant de cette station électrique portable connectée Ugreen PowerRoam 2200, c’est la possibilité pour l’utilisateur de se connecter depuis son smartphone via une app dédiée à la station. L’application permet d’avoir un aperçu complet sur la batterie comme sa capacité restante, la consommation des appareils…

Prix et Disponibilité.

La station électrique portable connectée Ugreen PowerRoam 2200 est proposée au prix de 1.799€.