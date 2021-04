LARK 150 Solo, la nouvelle solution audio d’Hollyland.

Avec son LARK 150 Solo, Hollyland propose un micro sans fil et compact pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo tout en ayant un son de qualité. Un produit que la marque destine notamment à tous les vlogeurs.

Le monde ne cesse d’évoluer et la manière de communiquer aussi. Ainsi, il y a plus de 20 ans, les sites internet voyaient le jour comme une nouvelle source médiatique qui allait venir faire de la concurrence aux journaux papier. Depuis quelques années avec l’arrivée massive d’internet et du numérique, les blogueurs sont arrivés. Ensuite ce fut le tour des Youtubeurs, des instagrammeurs, des influenceurs.

Les Vlogeurs font aussi partie du monde numérique et digital. Ils diffusent un contenu vidéo et pour ce faire s’équipe de matériel de plus en plus performant. Hollyland leur apporte une nouvelle solution avec son micro sans fil LARK 150 Solo.

LARK 150 Solo, petits, à clipser, mais d’un son de qualité.

Avec ce nouveau produit, la marque Hollyland présente ce qu’elle appelle le plus petit système de microphone sans fil au monde pour les créateurs de contenu vidéo ou audio.

Il s’agit d’un microphone numérique qui associer à un récepteur à placer sur votre appareil photo, ou votre caméra viendra enregistrer un son numérique. À noter qu’il est possible via un connecteur jack 3.5mm qui pourra venir se connecter sur votre smartphone également.

À noter que la particularité de ce kit LARK 150 Solo est que tout tient dans un boitier doté d’une batterie qui servira également de station de charge. Un concept que l’on a l’habitude de retrouver avec les écouteurs intra auriculaire Bluetooth comme les CREATIVE Outlier AIR V2 que nous avons testé récemment.

Discrétion et autonomie.

Le micro est super compact avec une taille de 37x37x17.5mm. Le récepteur lui est quelque peu plus grand avec une taille de 121x61x43.5mm.

Alors, le micro et le récepteur communiquent entre eux au travers d’une connexion RF. La marque annonce par ailleurs une portée de 100m sans perte de qualité et un temps de latence inférieur à 5ms.

À noter que le récepteur est équipé d’un écran OLED qui permet de visualiser la qualité du signal, la saturation… il est possible de régler cette intensité directement depuis le récepteur.

Prix et disponibilité.

Hollyland propose son kit LARK 150 Solo à 167 EUR. L’ensemble se compose d’un émetteur et d’un récepteur, d’un microphone cravate, d’un câble TRS, d’une bonnette anti-vent de 3.5 mm, d’un câble USB Type-C vers A et d’un boîtier de rangement portable.

