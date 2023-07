Mise à jour de sécurité importante chez Apple.

La marque à la pomme vient en seulement moins de deux semaines pousser de nouvelles mises à jour pour ses principaux systèmes d’exploitation, à savoir macOS, iOS et iPadOS. Des mises à jour nécessaires suite à une faille de sécurité découverte lors de sa dernière mise à jour.

LA sécurité de nos appareils est devenue de nos jours capitale. Et pour cause, nous sommes de plus en plus à avoir entre nos mains avec notre téléphone une mine d’or avec notre smartphone. Des données qui peuvent se vendre, mais aussi des accès à des comptes bancaires ou autre pour certains. Apple n’échappe pas à la règle loin de là et la marque vient de devoir faire en urgence, un correctif de ses correctifs suite à une faille de sécurité.

Mises à jour de sécurité urgentes pour iOS, iPadOS et macOS ?

Mais en quoi consistent ces mises à jour ? Le mieux est de reprendre ce qu’Apple nous dit sur sa page :

Les mises à jour de sécurité urgentes sont un nouveau type de publication logicielle pour iPhone, iPad et Mac. Elles apportent d’importantes améliorations de la sécurité entre les mises à jour logicielles, par exemple, des améliorations du navigateur web Safari, du framework WebKit ou d’autres bibliothèques système essentiel. Elles peuvent également apporter une réponse plus rapide à certains problèmes de sécurité, notamment des problèmes qui auraient pu être exploités ou signalés.

Des informations qui sont directement disponibles depuis sa page destinée à ces mises à jour de sécurité urgentes.

Ainsi, comme le montre le tableau des mises à jour sur la page d’Apple, on constate qu’Apple vient d’effectuer pas moins de deux mises à jour de sécurité urgentes pour iOS, iPadOS et macOS en seulement 2 jours.

En effet, la première a eu lieu le 10 juillet 2023 et la seconde a eu lieu le 12 juillet 2023. Ainsi, on peut voir les noms des mises à jour : Mise à jour de sécurité urgente iOS 16.5.1 (c) et iPadOS 16.5.1 (c) et Mise à jour de sécurité urgente iOS 16.5.1 (a) et iPadOS 16.5.1 (a).

En revanche pour ce qui est de la faille de sécurité et des modifications apportées, aucune info sur le sujet.