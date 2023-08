Google Pixel 8 Pro, tout ce qu’on sait déjà !

Alors oui plus de doute possible concernant le Google Pixel 8 Pro, le prochain smartphone de Google. Les rumeurs et informations ne cessent de fuiter, on n’attend plus que la date de sortie officielle et son prix.

Avec la montée rapide de la technologie mobile, les consommateurs attendent toujours avec impatience le dernier smartphone qui pourra répondre à leurs besoins. L’un des acteurs majeurs de cette course technologique est Google avec sa gamme Pixel. Dans cet article, nous allons explorer en détail les caractéristiques du Google Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 Pro, Un Design Moderne et Élégant.

Le Google Pixel 8 Pro est magnifiquement conçu, avec un cadre en aluminium et un dos en verre mat. Disponible en trois couleurs – Licorice, porcelain et sky – il offre également une diversité de choix pour s’adapter à différents goûts. Avec un module photo carré accueillant quatre capteurs et un flash LED, son aspect est à la fois professionnel et chic. De plus, pour renforcer sa sécurité, un lecteur d’empreintes digitales est intégré directement dans l’écran. Enfin, il dispose d’une certification IP68, assurant sa résistance à l’eau et à la poussière.

Le Google Pixel Fold pourrait être le prochain smartphone de Google qui serait notamment le premier pliable du géant du Net. Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses et une vidéo…

Écran OLED Haute Résolution

L’écran OLED de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro offre une clarté exceptionnelle grâce à sa résolution QHD+ (1440 x 3200 pixels). Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience visuelle fluide, que ce soit pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux.

Performance et Expérience Utilisateur

Propulsé par le SoC Tensor G3 (ARMv9) qui comprend des cœurs de processeur tels que Cortex-A510, Cortex-A715 et Cortex-X3, le Google Pixel 8 Pro promet d’offrir une performance robuste. Sa puce graphique Mali-G78 MP14 est conçue pour gérer des graphiques intensifs. Un autre point fort est le processeur neuronal pour l’intelligence artificielle qui rendra l’utilisation du smartphone plus intuitive. Avec une mémoire RAM pouvant atteindre 14 Go et fonctionnant sous Android 14, l’expérience utilisateur sera sans aucun doute fluide.

Stockage, Sécurité et Autonomie

Les options de stockage du Pixel 8 Pro sont généreuses, avec des variantes allant jusqu’à 256 Go. De plus, un possible retour du stockage illimité sur Google Photos pour les photos et vidéos est une fonctionnalité alléchante. Pour la sécurité, il est équipé de la puce de sécurité Titan M2. Sa batterie de 4950 mAh garantit une autonomie d’au moins 24 heures en utilisation modérée. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’une charge rapide de 27 W, d’une charge sans fil de 15 W et même d’une charge inversée de 5 W.

Des Capacités de Photographie Avancées

Avec quatre capteurs à l’arrière, le Pixel 8 Pro est prêt à capturer des moments précieux. Le capteur principal de 50 mégapixels utilise la technologie Pixel Binning pour des photos plus nettes. Les utilisateurs peuvent également profiter du capteur ultra grand-angle de 64 mégapixels et du capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique x4. L’enregistrement vidéo est également impressionnant, permettant des vidéos 8K à 30 images par seconde. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 12 mégapixels est également disponible.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de la sortie, on suppose qu’elle devrait se faire courant du mois d’octobre. Pour ce qui est du prix, on peut supposer qu’il avoisinera les 900€.