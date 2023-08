Flex G, Flex Note, Flex Tab… une tablette pliable chez Samsung pour 2023.

Flex G, Flex Note, Flex Tab… Samsung serait-il en passe de proposer très prochainement sa tablette pliable ? C’est en tout cas ce que laisse supposer la marque aux dires de TM Roh, head of Samsung’s Mobile eXperience Business.

Alors que Samsung a pénétré le marché des smartphones pliables et que la marque poursuit dans le segment avec les fraichement sortis Samsung Galaxy Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, la marque pourrait bien créer la surprise en dévoilant encore cette année des nouveaux produits pliables mais cette fois dans la gamme des tablettes.

Une tablette pliable chez Samsung pour 2023 : Vers l’ère des Flex G et Flex Note ?

Dans le monde dynamique de la technologie, les innovations sont constantes et toujours impressionnantes. 2023 ne fait pas exception, surtout avec Samsung, le géant sud-coréen, qui introduit une évolution majeure dans le monde des tablettes : les tablettes pliables. Les Flex G et Flex Note, dévoilés lors du MWC 2023, sont les témoins de cette avancée technologique. Et on pourrait avoir une tablette pliable pour 2023.

Les écrans pliables ne sont pas nouveaux dans l’industrie. Samsung, ayant déjà une réputation solide avec sa gamme de smartphones pliables, pousse désormais les frontières en se diversifiant vers les tablettes. Avec les Flex G et Flex Note, des concepts présenté à Barcelone, la promesse est celle d’une tablette aux dimensions généreuses lorsqu’elle est dépliée, mais capable de tenir dans une poche lorsqu’elle est pliée.

Flex G et Flex Note : Les joyaux de 2023

Le Flex G est le premier du duo à être introduit au MWC. Il allie finesse et robustesse, et est conçu pour les amateurs de multimédia et de divertissement. D’un autre côté, le Flex Note, comme son nom l’indique, cible plutôt ceux qui cherchent une tablette pour le travail et la prise de notes, tout en gardant les avantages de l’écran pliable.

Si jusqu’alors aucune information concrète n’était donnée par le cosntructeur coréen si ce n’est une impression de « on y travaille » , TM Roh, head of Samsung’s Mobile eXperience Business a laissé supposé que les tablettes pliables pourraient bien sortir cette année lors d’une interview avec nos confrères de SamMobile.

Défis et avantages de la technologie pliable

Tout n’est pas rose dans le monde des écrans pliables. Les défis sont nombreux : durabilité, résistance aux rayures, ou encore l’intégration de batteries performantes dans un espace restreint. Cependant, Samsung, grâce à son expérience, devrait dépasser ces obstacles pour offrir des produits de qualité et avec un coté pliable comme c’est le cas pour ses smartphones.

Les avantages, quant à eux, sont indéniables. La portabilité, le multitâche facilité par un écran plus grand, et la polyvalence en font des outils puissants pour le quotidien, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Prix et Disponibilité.

Bref, il faudra bien suivre l’actualité de Samsung ces derniers mois de l’année pour voir ce qu’il en est. Qui sait, peut-être auront nous droit à une tablette pliable chez le constructeur coréen pour Noël.