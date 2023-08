AirCard de Rolling Square : Une révolution pour retrouver votre portefeuille

À l’ère de la connectivité, où tout est lié par le biais de technologies avancées, Rolling Square a introduit un dispositif novateur : l’AirCard. Il s’agit d’un outil conçu pour aider les utilisateurs à retrouver leur portefeuille, assurant ainsi la sécurité et la tranquillité d’esprit.

Avec l’arrivée des technologies Bluetooth, NFC et des QR code, nous avons de nos jours de nombreuses possibilités de transformer des objets du quotidien en objets connectés. Et Rolling Square nous propose cette fois une solution pour ne plus perdre son portefeuille.

AirCard de Rolling Square, Bluetooth et NFC : La combinaison gagnante

L’AirCard de Rolling Square utilise une technologie Bluetooth pour se connecter à votre smartphone. Cette fonctionnalité permet de suivre la localisation de votre portefeuille en temps réel. En plus du Bluetooth, l’AirCard est également équipé de la technologie NFC (Near Field Communication). Cette combinaison offre une connectivité fluide et rapide, garantissant que vous ne perdiez plus jamais votre portefeuille.

A relire : Apple veut améliorer la sécurité contre les AirTags.

AirTags, derrière ce nom se cache le dernier objet connecté d’Apple qui a pour fonction de permettre de retrouver ses objets. Mais de nombreuses personnes se sont plaintes d’avoir été suivie par…

Synchronisation avec iCloud : Gardez une trace partout

Une autre caractéristique impressionnante de l’AirCard est sa capacité à se synchroniser avec iCloud. Ainsi, même si vous perdez votre téléphone, vous pouvez toujours accéder à la localisation de votre portefeuille via un autre dispositif Apple. C’est une garantie supplémentaire pour veiller à ce que vos biens soient toujours à portée de main.

Design élégant : Le format carte de crédit

L’un des points forts de l’AirCard est son design. D’une épaisseur comparable à celle d’une carte de crédit, il se glisse facilement dans n’importe quel portefeuille ou sac, sans ajouter de volume ni de poids. Cette conception astucieuse assure non seulement la discrétion mais aussi la fonctionnalité. Par ailleurs, la marque annonce que sa carte a une durée de vie de plus en de 2 ans.

Prix et Disponibilité.

Disponible actuellement sur le site Indiegogo, l’AirCard est proposée au prix de 32€ en offre spécial. Les premières livraisons sont disponibles dès le mois d’aout.