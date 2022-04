Google n’a plus le monopole du paiement dans son PlayStore.

Le géant américain vient d’annoncer qu’il travaille sur la mise en place de système de paiement tiers pour l’achat d’applications sur son Google Play Store. Une décision qui fait suite à l’obligation légale en Corée, mais aussi des pressions sur Google concernant son mode de paiement pour les applications payantes dans son Play Store.

Sur le blog des développeurs de Google, le vice-président de la gestion des produits, Sameer Samat, a déclaré que le groupe répondait à une discussion récente sur le choix de la facturation des applications dans son « magasin » virtuel.

Google perd son monopole.

Effectivement, jusqu’ici, les développeurs qui venaient proposer une application dans le PlayStore devaient faire face à une contrainte de taille. Cette contrainte était liée à l’achat par le consommateur qui était tenu de passer par les services Google pour payer. Service pour lequel les développeurs étaient de leur côté lourdement « taxé » en pourcentage.

Mise à jour automatique des apps du Play Store. Certaines informations découvertes dans le code du Play Store, laisse à penser que la boutique de Google se chargera de télécharger automatiquement les mises à jour des apps et des logiciels installés…

En outre, ce type de fonctionnement est quelque peu considéré comme un monopole de la part de Google pour certains organismes de régulation et dont notamment l’état coréen.

Google de son côté donne plus de détails :

« Ce projet pilote permettra à un petit nombre de développeurs participants d’offrir une option de facturation supplémentaire à côté du système de facturation de Google Play et est conçu pour nous aider à explorer les moyens d’offrir ce choix aux utilisateurs, tout en maintenant notre capacité à investir dans l’écosystème. »

Jusqu’à présent, la marque a déjà choisi quelques partenaires dont notamment Spotify. Ainsi, les utilisateurs qui opteront pour la formule payante de Spotify pourront effectuer leur paiement directement depuis leur plateforme.

D’autres partenaires devraient d’ici peu suivre et permettre aux développeurs de choisir leur plateforme de paiement.

Un coup dur qui casse le monopole.

Effectivement, on vous en avait parlé il y a quelque temps, Google (et Apple aussi d’ailleurs) doivent faire face à des pressions de différents pays qui voient avec leur système propriétaire un monopole qui empêche non seulement à d’autres acteurs de pouvoir proposer leur plateforme de paiement, mais qui imposait aussi des contraintes aux développeurs qui propose leur application sur leur plateforme.