Mise à jour automatique des apps du Play Store.

Certaines informations découvertes dans le code du Play Store, laisse à penser que la boutique de Google se chargera de télécharger automatiquement les mises à jour des apps et des logiciels installés sur votre smartphone.

L’information a été découverte dans le code par certaines personnes du XDA Developers. Une information qui pourrait donc changer la donne quant au téléchargement de nos apps ou de nos logiciels.

En effet, actuellement lorsque certaines applications, jeux, logiciels évoluent, Android vous envoie une notification. Cette notification vous signale que l’application ou le jeu propose une mise à jour. Notification que vous pouvez nier ou au contraire qui vous amène sur le Play Store pour télécharger la nouvelle version.

Une mise à jour qui se fait d’office.

À l’avenir donc, il se pourrait que les applications, logiciels, jeux que vous installez sur votre smartphone soit directement mis à jour. Une notification sera signalée une fois la mise à jour effectuée.

Cependant, on peut prévoir que Google proposera avec cette fonctionnalité un choix. Soit la possibilité de faire la mise à jour, uniquement lorsque vous êtes en Wi-Fi ou non. Une option qui serait similaire somme toute à ce qui existe déjà sous Android actuellement. En effet, dans les paramètres de votre smartphone, il est possible de cocher de ne faire les mises à jour lorsque vous êtes connectés en 4G. Et de les faire via Wi-Fi.

Par ailleurs, il serait aussi intéressant que l’utilisateur ait le choix. Choisir que la mise à jour se fasse automatiquement ou non. En effet, dans certains, il est préférable de laisser passer une à deux mises à jour pour éviter de se retrouver avec une version moins stable que celle installée.

Reste à savoir si cette nouvelle fonctionnalité sera ajoutée lors d’une mise à jour mineure du système d’exploitation. Ou s’il faudra attendre que Google nous propose Android 11.