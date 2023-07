Google Home version 3.3, une mise à jour intéressante.

Les utilisateurs d’objets connectés Google vont être ravis. Et pour cause, Google Home fait peau neuve et passe à la version 3.3. Une version totalement repensée et qui devrait faciliter l’usage des objets connectés de la marque depuis son application, véritable tableau de commande.

Depuis un moment maintenant, Google s’est engouffré dans la domotique et les objets connectés pour la maison. Un marché qui séduit de plus en plus de gens notamment avec les assistants comme l’assistant Google ou Alexa d’Amazon. Et dans ce domaine souvent ce qui fait la force d’un système et qui séduit les clients outre les objets connectés et leurs fonctionnalités c’est l’interface utilisateur.

Google Home version 3.3, un accès plus rapide à vos objets connectés.

Ainsi, Google Home version 3.3 vient d’être poussé par le géant du net américain. Alors bien sûr, les premiers à bénéficier de cette mise à jour ce sont les possesseurs de Pixel, le smartphone de Google, mais les autres pourront en profiter très vite également.

Une application Google Home version 3.3 qui a été complètement repensée pour le bien des utilisateurs. Ainsi, désormais, l’application permet d’atteindre les menus de ses objets connectés beaucoup plus rapidement.

Accès direct à vos objets connectés.

De fait, sur cette nouvelle interface, il est possible d’accéder directement à ses objets connectés, lampes connectées, climatisation, thermostat, et ce même depuis le mode veille de l’application.

Intégration de favoris.

Cette nouvelle version permet également à l’utilisateur de se créer des favoris en rapport avec ses objets connectés les plus souvent utilisés. De la sorte, les commandes les plus souvent utilisées sont encore plus faciles d’accès.

Enfin, il est possible, peu importe le type d’objet connecté, de configurer des scénarios pour faire interagir vos objets connectés entre eux. On peut par exemple ainsi créer un raccourci avec un scénario qui aura pour fonction lorsque vous appuyer dessus, de fermer les volets, mettre le chauffage de la maison à 20° et allumer ensuite les lumières de l’allée de garage pour quand vous arriverez à la maison.

Prix et Disponibilité.

Cette nouvelle version est accessible gratuitement directement depuis le Play Store de Google