Un nouveau type de batterie pour le futur iPhone 16.

Selon certaines rumeurs grandissantes, Apple pourrait fournir à terme un nouveau smartphone qui serait équipé d’une nouvelle technologie de batterie, celle de « batterie empilée ». Une technologie qui apporterait une plus grande autonomie au smartphone.

De nos jours, nos smartphones sont devenus de vrais couteaux suisses, ils ne servent plus uniquement pour la téléphonie. Et il reste toujours une problématique aux constructeurs, l’autonomie de l’appareil. U détail qui a toute son importance et sur lequel Apple se penche comme tous les autres.

Une batterie empilée pour plus d’autonomie sans plus d’encombrement.

Selon certaines sources, Apple serait occupé à travailler sur l’intégration d’un nouveau type de batterie que celles utilisées jusqu’à présent sur ses téléphones. Ce type de batterie serait une « batterie empilée ». Mais c’est quoi exactement ?

Le concept de “batterie empilée” fait référence à une configuration spécifique utilisée dans la conception de batteries pour augmenter leur capacité énergétique sans augmenter de manière significative leur taille globale.

Cette approche consiste à empiler plusieurs couches de cellules de batterie les unes sur les autres, en utilisant des matériaux minces et légers, pour former une structure compacte et dense. Cette technique est souvent utilisée dans les batteries rechargeables au lithium-ion, qui sont couramment utilisées dans une variété d’applications électroniques, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les véhicules électriques et bien plus encore.

Cette nouvelle intégration pourrait arriver selon certains sur l’iPhone 16. En effet, le timing serait trop court pour qu’Apple intègre cette technologie de batterie dans son futur iPhone 15 qui devrait débarquer en septembre prochain.

Plus d’autonomie pour le même espace.

L’un des principaux avantages de ce type de batterie est qu’elles permettent d’augmenter la capacité énergétique de la batterie sans augmenter significativement son encombrement. Cela signifie qu’une batterie empilée peut stocker plus d’énergie et fournir une autonomie plus longue à un appareil électronique sans nécessiter de modifications importantes de sa taille physique.

Mais attention, si cette technologie de batterie permet d’accroitre l’autonomie, elle pourrait aussi être amenée à chauffer plus vite. Il est donc important qu’Apple maitrise la surchauffe de ce type de batterie au risque de voir une catastrophe comme Samsung a pu en avoir il y a quelques années avec ses Galaxy Note et ses batteries qui s’enflammaient.