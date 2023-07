Khadas Mind, plus qu’une docking station !

La société Khadas propose « Khadas Mind », ce qui ressemble à une docking station est en fait un mini-ordinateur qui ne mesure que 146*105*20mm pour un poids de 450 grammes. Une sorte de « Works station » portable.

Dans l’univers de l’informatique, il fut un moment ou les « barebone » avaient la cote. Il s’agissait de petit cube de 15cm sur 15 cm qui proposait une nouvelle génération d’ordinateur. Depuis les miniPC se sont développés et touchent certains passionnés. La société Khadas a décidé de s’engouffrer dans ce marché et propose sa solution maison.

Khadas Mind, ultra compact et de multiple possibilité.

Avec son Khadas Mind, la marque du même nom propose un mini-pc ultra plat que ne mesure que 146*105*20mm pour un poids de 450 grammes. Au cœur de la boite, on retrouve un processeur Intel Core i7-1360P 12-core CPU accompagné d’une carte graphique Intel® Iris® Xe. Pour ce qui est de la mémoire, le Khadas Mind peut atteindre jusqu’à 32 Go de mémoire vive. Pour le stockage, il est possible de lui installer deux SSD pour une capacité totale de 4 To.

Connectivité et autonomie.

Pour ce qui est de la connectivité, le Khadas Mind est à même de gérer du Wi-Fi 6E (802.11ax) ainsi que de Bluetooth 5.3 pour profiter pleinement d’une connexion Internet haut débit et avoir la possibilité d’associer des périphériques Bluetooth comme un clavier et une souris ou encore une enceinte audio sans fil Bluetooth.

Si le miniPC peut venir se brancher sur une prise secteur standard, il est également doté d’une batterie interne de 5550 mAh qui pourra être rechargée au préalable via un port USB-C intégrant une solution « fast Charge » de 65W.

Pour ce qui est de la connectique justement, on trouve deux ports USB-C (prend en charge la sortie DP, le chargement PD et USB 2.0), un port HDMI 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen2. Comme système d’exploitation, Khadas propose Windows 11 et intègre Windows Office 365.