China Mobile vise 1 million de sites 5G fin 2022.

L’opérateur télécom China Mobile vient d’annoncer sa volonté d’équiper pas moins d’1 million de sites en 5G d’ici la fin de l’année. Un choix qui correspond à la progression en Chine fulgurante de la 5G et de ses usages.

La Chine fait partie des régions du monde les plus fournies en 5G. En outre, c’est aussi la région ou le taux de pénétration des smartphones 5G et des abonnements 5G est le plus fort. C’est donc en toute logique que le président de China Mobile a avoué avoir pour ambition d’équiper le pays de pas moins d’un million de station 5G pour couvrir tout le territoire.

Des PC portables 5G avec China Mobile. Le géant des télécoms chinois China Mobile a annoncé sa volonté de proposer des PC portables 5G. Pour ce faire le géant des télécoms s’associe à Intel, HP et MediaTek pour concevoir…

1 million d’antennes 5G China Mobile d’ici fin 2022.

C’est le chiffre que vient d’annoncer son plus haut responsable Yang Jie, président de l’opérateur télécom Chinois. Il faut dire que l’opérateur télécom possède actuellement 401,3 millions d’abonnés 5G.

Vu ce chiffre, il est naturel pour l’entreprise d’accroitre encore plus son réseau 5G pour offrir un accès au réseau un peu partout en Chine. Il faut dire que l’évolution 5G est telle en Chine qu’en seulement un an, le déploiement d’antennes 5G a plus que doublé d’une année à l’autre.

Par ailleurs, pour le président de l’opérateur télécom Chinois, la 5G devrait pouvoir répondre à ce qu’il pense devenir les prochains usages de la connexion mobile.

En outre, le marché chinois représente un grand nombre de consommateurs potentiels. Par ailleurs, si les consommateurs sont des clients potentiels il en est de même pour les industries et l’état qui avec la 5G pourraient profiter du débit des ondes pour faire passer leurs services sur la 5G plutôt que de devoir investir sur des lignes fixes.

Par ailleurs, le réseau 5G mis en place et partagé avec l’autre opérateur télécom chinois China Telecom a permis de fournir une couverture aux 87 sites olympiques ainsi qu’aux routes qui les relient.