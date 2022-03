L’iPhone SE 2022 s’offre la 5G.

Apple a dévoilé hier ses nouveautés dont la principale est le nouvel iPhone SE 2022. Particularité du modèle « pas cher » d’Apple, il propose désormais lui aussi de la 5G.

Quand Apple annonce un Keynote, c’est toujours intéressant de suivre pour voir ce que va nous proposer la marque. Et ce, même si depuis quelques temps, la marque n’est plus vraiment un spécialiste de l’innovation sur ses produits.

Mais bon, à devoir sortir un voir deux produits dans la gamme smartphone par an, il est compliqué d’apporter une réelle prouesse d’innovation.

iPhone 13 : Apple Lance Sa Nouvelle Gamme de smartphones. En cette période de rentrée, Apple lance déjà sa treizième génération d’iPhone. Chaque année, lors de sa Keynote, Tim Cook et ses collaborateurs présentent les nouvelles sorties. Pour ce cru 2021, la…

Iphone SE 2022, pas trop cher et avec de la 5G.

Alors, oui bonne nouvelle avec ce nouvel IPhone SE 2022. Apple propose un smartphone en dessous de 500€ (399€ pour être précis) qui propose à son utilisateur d’exploiter pleinement les réseaux 5G. Un choix sans doute lié au marché asiatique ou la 5G est partout et où il aurait été absurde de proposer un smartphone sans 5G.

Sinon que dire sur ce téléphone ?

Avant tout, ce « bas de gamme » d’Apple propose un écran 4.7 pouces offrant un ratio-écran-corps du smartphone de 65%.

Pour ce qui est du processeur, le téléphone hérite d’un A15 Bionic (gravé en 5 nm) Hexa-core. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, Apple offre plusieurs possibilités ; une version 3Go de mémoire 64 Go de stockage, 3Go de mémoire pour 128 Go de stockage et enfin une version 3 Go de mémoire pour 256 Go de stockage.

Pour la partie photo, le téléphone embarque un capteur 12 MP, f/1.8 arrière qui sera à même de vous fournir des vidéos 4K. Pour les fans de selfie, Apple a opté pour ce modèle pour un capteur 7 MP, f/2.2 proposant du HDR.

Technologies sans fil embarquées bien fournies.

En effet, outre la 5G, Apple a su gâter ce nouvel iPhone SE 2022 en matière de technologie sans fil. Ainsi, le téléphone propose la charge sans fil via technologie Qi, une bonne chose pour charger son smartphone sans devoir sortir un câble.

Paiement par smartphone oblige, Apple a également intégré au nouvel iPhone SE 2022 le NFC. NFC qui viendra en outre assister le Bluetooth 5.0 et ses protocoles AD2P et LE. Enfin, cerise sur le gâteau concernant le Wi-Fi qui a droit à la norme Wi-Fi 6 (mais attention pas de Wi-Fi 6E pour le coup) et toutes les versions antérieures compatibles (802.11a/b/g/n/ac).

Prix et Disponibilité.

Le téléphone est commercialisé aux alentours de 400€. Il sera disponible en plusieurs coloris comme les versions précédentes dans les teintes : Noir , Blanc, Rouge.