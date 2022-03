Test : casque Bluetooth 5.0 Hybrid ANC – SuperEQ S1 Oneodio.

Voici le casque d’entrée de gamme casque Bluetooth 5.0 Hybrid ANC – SuperEQ S1 Oneodio qui affiche une belle fiche technique et un prix exceptionnel pour un casque équipé de la technologie de réduction active des bruits extérieurs Hybrid ANC et bénéficiant d’une connectivité dernière génération Bluetooth 5.0. Faut il dépenser plus?

Préambule.

Dans un marché où les casques se trouvent souvent à un tarif élevé, rendant pour les plus jeunes amateurs de musique l’achat impossible, Oneodio fabricant Allemand, depuis plus de 10 ans de matériel audio, propose de produire des casques de haute qualité à des prix abordables.



Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Arceau ajustable et pliable rembourré

Coussinets d’oreille over-ear

Connectivité Bluetooth 5.0 (puce Qualcomm CSR)

Transducteurs dynamiques 40 mm avec aimants néodyme

Sonorité : Hi-Fi Stéréo

Réduction active des bruits extérieurs Hybrid ANC

Modes Ambiant et Transparency

Interface de commandes sur coque

Microphone intégré pour kit main libre et assistance vocale

Autonomie sans ANC : 45 heures

Autonomie avec ANC : 40 heures

Connectiques : micro-USB + mini-jack 3,5 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 x casque SuperEQ S1 1 x pochette de transport 1 x câble audio mini-jack 1 x câble micro-USB 1 x adaptateur avion 1 x mode d’emploi