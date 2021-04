Wave Duo  et le Wave Solo quand le massage devient connecté.

Le Wave Duo et le Wave Solo sont deux nouveaux rouleaux connectés développés par la marque américaine Therabody.

Dans le monde du sport, il y a un point important après un effort physique. Il s’agit de la récupération des muscles ou des relâchements des muscles. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais après un effort, il est souvent important d’effectuer une période de relâchement et d’étirement.

La marque américaine Therabody, pionnière du massage par percussion a fait de cette doctrine sa spécialité, son credo. Elle le prouve une fois de plus en associant sport et high-tech en proposant deux nouveaux rouleaux de récupération qui en plus sont connectés.

Wave Duo.

Il s’agit dans ce cas d’un rouleau de massage portable dont la forme a été spécialement conçue pour agir sur le bas, le milieu du dos et le haut du corps. Il a une forme cylindrique creusée en son centre comme on avait mis deux boules ensemble. Le Wave Duo est fait en silicone et propose un niveau de fréquence de vibration variable. Il pourra en outre être utilisé pour les mollets.

Wave Solo.

Dans le cas du Wave Solo, on a affaire ici à une boule en silicone hypoallergénique et ultra léger. CE modèle sera davantage utilisé pour la voute plantaire ou encore la paume des mains. La marque Therabody annonce par ailleurs une autonomie de 2 heures. La charge se faisant depuis un port USB.

La particularité commune des deux appareils de récupération des muscles est le fait qu’ils sont tous deux Bluetooth. Du Bluetooth pour interagir avec une application à installer sur le téléphone.

L’application permet d’interagir avec les appareils pour réguler les vibrations, régler le rythme, l’intensité des vibrations.

Prix et disponibilité.

Les deux produits sont disponibles et sont commercialisés au prix de 79€ pour le Wave Solo et 99€ pour le Wave Duo.