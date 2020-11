Le nouveau Motorola moto e7 arrive !

La marque annonce un nouveau modèle, le Motorola moto e7, qui dépasse à peine les 100€ et qui dispose d’une caméra principale de 48MP. Un modèle qui suit et surtout qui étoffe la gamme des Motorola moto e.

Motorola nous dévoile un nouveau modèle dans sa gamme moto e avec ce tout nouveau Motorola moto e7. Un modèle qui se veut d’entrée de gamme à un prix dépassant à peine les 100€.

Motorola moto e7.

Ce nouveau chez le constructeur nous propose un smartphone équipé d’ une caméra principale 48MP. Par ailleurs, on notera la présence de la technologie Quad Pixel. Une technologie qui est censée apporté plus de luminosité même lorsque celle-ci est basse lors de la prise de photo.

Le Motorola moto e7 propose également un mode Macro vision permettant de se rapprocher 2,5 fois plus des sujets qu’un objectif standard. Par ailleurs, le mode Portrait offre la possibilité d’ajouter automatiquement un effet de flou artistique en arrière-plan.

L’écran présent sur ce modèle est écran Max Vision HD+ 6,5 pouces au format 20 :9. Pour ce qui est de son autonomie, Motorola annonce 36 heures grâce à sa batterie de 4000 mAh. Par ailleurs, le cœur du smartphone quant à lui est un processeur octa-core de 2,0 GHz.

Enfin, parmi les autres spécificités et fonctionnalités, on retrouve un Lecteur d’empreintes digitales placé à l’arrière sur le logo « batwing ». Motorola a également inclus un bouton Google Assistant dédié sur le côté du téléphone.

Pour ce qui est de la mémoire, on table ici sur un smartphone qui propose 2Go de RAM et 32Go de stockage. Cette dernière peut être extensible via une carte microSD.

Connectivité sans fil, pas de 5G pour le Motorola moto e7.

Effectivement, dans cette gamme de prix, on a droit un smartphone 4G, ce qui est suffisant pour le moment. Pour les autres technologies sans fil, on trouve du Wi-Fi 802.11 b/g/n et du Bluetooth 5.0 supportant les protocoles A2DP, LE. En revanche pas de NFC pour ce smartphone ni de technologie QI. Bref, exit la charge sans fil par induction et le paiement sans contact.

Le Motorola moto e7 sera disponible en coloris gris minéral au prix de 119,99€ chez les principaux revendeurs à partir de début janvier 2021.