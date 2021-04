Lenovo Legion Phone Duel 2, le nouveau smartphone gamer.

Avec le Lenovo Legion Phone Duel 2, Lenovo dévoile la nouvelle génération de son smartphone gaming. Un téléphone dédié à ceux qui aiment le jeu sur smartphone et qui veut devenir la référence dans le domaine.

Le monde du gaming n’a jamais aussi bien fonctionner que ces dernières années. Que ce soit sur console ou sur PC, ce marché représente des investissements et des recettes importants.Et si le joueur hardcore est présent sur PC et sur console, un autre segment tente de se créer. Ce segment c’est celui des smartphones gamer.

Lenovo Legion Phone Duel 2, une nouvelle arme de gamer ?

Lenovo fait partie de ces marques qui ont décidé de miser sur le jeu sur smartphone. La marque qui avait déjà lancé son Lenovo Legion Phone Duel que nous avions testé il y a quelques mois revient maintenant avec une version 2.

A relire : Test : Lenovo Legion Phone Duel, le smartphone pour gamer.

Pour ce nouveau modèle, Lenovo mise sur certaines fonctionnalités et spécificités. Ainsi, avec son Lenovo Legion Phone Duel 2, la marque est la première à proposer un smartphone doté d’un système de refroidissement à deux ventilateurs.

Au cœur du smartphone, un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G avec jusqu’à 18 Go de mémoire LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Pour afficher les jeux en toute fluidité, le Lenovo Legion Phone Duel 2 est doté d’un écran 6,92 pouces AMOLED (2460 x 1080) compatible HDR 10+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Deux batteries, un minimum pour le gamer !

Comme sur la version précédente, ce nouveau Lenovo Legion Phone Duel 2 embarque non pas une, mais bien deux batteries offrant une capacité totale de 5500 mAh. À noter que le téléphone est doté d’un système de charge rapide de 90W avec deux ports USB-C.

La marque annonce l’intégration de commandes intuitives « Octa-Trigger ». Il s’agit de touches virtuelles Octa-Trigger permettant aux joueurs d’associer davantage d’armes et d’outils pour prendre l’ascendant lors des affrontements.

« Lorsque la victoire est importante, l’appareil l’est tout autant. Le processeur Snapdragon 888 5G est au cœur du nouveau smartphone de Lenovo, un modèle 35 % plus performant que la génération précédente et doté en outre de toute une palette de fonctionnalités haut de gamme »,

déclare Alex Katouzian, Vice-Président Senior et Directeur général Mobile, Compute & Infrastructure de Qualcomm Technologies, Inc.

Connectivité et technologie sans fil.

Comme tout nouveau smartphone haut de gamme qu’il se doit, ce nouveau Lenovo Legion Phone Duel 2 est équipé de 5G. De quoi profiter pleinement des nouveaux réseaux data mobile. Pour le Wi-Fi, ce nouveau venu hérite forcément de la dernière norme à savoir du Wi-Fi 6. Le Bluetooth est lui aussi présent en Bluetooth 5.2, ainsi que le NFC. Seule technologie absente sur ce modèle le QI qui permet une charge sans fil du téléphone. Ici, il faudra obligatoirement passer par un câble USB-C. Enfin, par le double port USB-C pour recharger n’ont pas une, mais bien deux batteries.

Un capteur photo amovible de 44MP.

Afin de profiter pleinement de la taille d’écran, le Lenovo Legion Phone Duel 2 est doté d’un capteur photo amovible qui « sort » du téléphone quand vous souhaitez faire des selfies. Un capteur Samsung® GH1+ de 44 Mpx, ouverture f/2.0, 0.7 µm. La marque l’annonce d’ailleurs prêt pour faire du streaming et de l’enregistrement 4K.

Le capteur quant à lui est un capteur OmniVision® de 64 Mpx OV64A, ouverture f/1.9, pixel 1,0 µm. Accompagné d’un capteur 16 MP et d’un zoom optique 10x.

Enfin, le tout est géré par Android 11 avec cependant une surcouche baptisée ZUI 12.5. À noter que le Lenovo Legion Phone Duel 2 est muni de l’application Lenovo Legion Realm qui offre une plateforme de jeu où il sera possible de retrouver les meilleurs jeux du moment et des conseils fournis par la marque.

Prix et disponibilité.

Le téléphone sera disponible à partir de mi-mai. Deux versions seront disponibles : 12+256 Go à 799 € ou 16+512 Go à 999 €. À noter que cette deuxième version recevra une station d’accueil. Le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera disponible en blanc ou en noir.